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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 09:26

Хтось тримав тут валюту,чи легко ії отримати в касі ТАСа?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:05

  novichok написав:Хтось тримав тут валюту,чи легко ії отримати в касі ТАСа?


Начальница отделения только что сказала, что не выдают валюту клиентам Изи
Мол, мы конечно партнёры, но вы же понимаете какое положение..
Можем обменять и выдать в грн

На продажу валюта в кассе кстати есть
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 17:40

  emeta написав:
  novichok написав:Хтось тримав тут валюту,чи легко ії отримати в касі ТАСа?


Начальница отделения только что сказала, что не выдают валюту клиентам Изи
Мол, мы конечно партнёры, но вы же понимаете какое положение..
Можем обменять и выдать в грн

На продажу валюта в кассе кстати есть

немає сенсу в конвертованому... :evil:
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 19:25

как с карты снять средства без комисий?
Только в банкомате? p2p без комиссии?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:19

  emeta написав: p2p без комиссии?

10 переводів в місяць/75000 в день/150000 в місяць без коміса
Так IZI позиціонує. Як насправді ХЗ.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:39

emeta
https://izibank.com.ua/tariffs
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:01

Давно працюю з Ізібанком

Давно працюю з Ізібанком та вважаю його найкращим банком за співвідношенням вартість послуг/якість обслуговування/спектр послуг.
4p4bazo3vf
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:22

  klug написав:emeta
https://izibank.com.ua/tariffs


Так тут же только основные моменты
Например, в банкомате ТАСа больше 10К в сутки не снимешь оказывается
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:23

  novichok написав:
  emeta написав: p2p без комиссии?

10 переводів в місяць/75000 в день/150000 в місяць без коміса
Так IZI позиціонує. Як насправді ХЗ.


и якобы на одну карту p2p можно перевести 29999 грн в сутки
Будем пробовать
emeta
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Повідомлень: 1920
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  #<1 ... 176177178179
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