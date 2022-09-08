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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 09:26
Хтось тримав тут валюту,чи легко ії отримати в касі ТАСа?
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novichok
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:05
novichok написав:
Хтось тримав тут валюту,чи легко ії отримати в касі ТАСа?
Начальница отделения только что сказала, что не выдают валюту клиентам Изи
Мол, мы конечно партнёры, но вы же понимаете какое положение..
Можем обменять и выдать в грн
На продажу валюта в кассе кстати есть
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emeta
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Додано: Сер 07 вер, 2022 17:40
emeta написав: novichok написав:
Хтось тримав тут валюту,чи легко ії отримати в касі ТАСа?
Начальница отделения только что сказала, что не выдают валюту клиентам Изи
Мол, мы конечно партнёры, но вы же понимаете какое положение..
Можем обменять и выдать в грн
На продажу валюта в кассе кстати есть
немає сенсу в конвертованому...
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novichok
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Додано: Сер 07 вер, 2022 19:25
как с карты снять средства без комисий?
Только в банкомате? p2p без комиссии?
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emeta
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:19
emeta написав:
p2p без комиссии?
10 переводів в місяць/75000 в день/150000 в місяць без коміса
Так IZI позиціонує. Як насправді ХЗ.
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novichok
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:39
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klug
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2
Додано: Чет 08 вер, 2022 11:01
Давно працюю з Ізібанком та вважаю його найкращим банком за співвідношенням вартість послуг/якість обслуговування/спектр послуг.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 12:22
Так тут же только основные моменты
Например, в банкомате ТАСа больше 10К в сутки не снимешь оказывается
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emeta
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Додано: Чет 08 вер, 2022 12:23
novichok написав: emeta написав:
p2p без комиссии?
10 переводів в місяць/75000 в день/150000 в місяць без коміса
Так IZI позиціонує. Як насправді ХЗ.
и якобы на одну карту p2p можно перевести 29999 грн в сутки
Будем пробовать
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emeta
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