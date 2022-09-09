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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:35
emeta написав:
Так тут же только основные моменты
Например, в банкомате ТАСа больше 10К в сутки не снимешь оказывается
В тарифах описані усі моменти щодо тарифікації, у тому числі ліміт на безкомісійний вихід, про що і було Ваше запитання. В тарифах, звичайно ж, не описуються обмеження ні банків-партнерів, ні якихось третіх сторін.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:10
mustbe написав:
Про это:
Howl написав:
у меня также. Общался с поддержкой и те сообщили, что указанному верить. Гасить до конца октября всё траты августа. Типа зафиксировал, чтобы потом не попасть на %.
Как по мне - просто глюк додатка, пофиксят к концу месяца.
Слабо верится в такие "жесты доброй воли", нигде не озвученные и не пропиаренные
Изи таки раздуплился. Срок Грейсу уже пофиксили. Наслаждайтесь
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