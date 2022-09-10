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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:35

  emeta написав:
  klug написав:emeta
https://izibank.com.ua/tariffs


Так тут же только основные моменты
Например, в банкомате ТАСа больше 10К в сутки не снимешь оказывается

В тарифах описані усі моменти щодо тарифікації, у тому числі ліміт на безкомісійний вихід, про що і було Ваше запитання. В тарифах, звичайно ж, не описуються обмеження ні банків-партнерів, ні якихось третіх сторін.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:10

  mustbe написав:Про это:
  Howl написав:у меня также. Общался с поддержкой и те сообщили, что указанному верить. Гасить до конца октября всё траты августа. Типа зафиксировал, чтобы потом не попасть на %.

Как по мне - просто глюк додатка, пофиксят к концу месяца.
Слабо верится в такие "жесты доброй воли", нигде не озвученные и не пропиаренные

Изи таки раздуплился. Срок Грейсу уже пофиксили. Наслаждайтесь :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:41

  Amethyst написав:
  mustbe написав:Про это:
  Howl написав:у меня также. Общался с поддержкой и те сообщили, что указанному верить. Гасить до конца октября всё траты августа. Типа зафиксировал, чтобы потом не попасть на %.

Как по мне - просто глюк додатка, пофиксят к концу месяца.
Слабо верится в такие "жесты доброй воли", нигде не озвученные и не пропиаренные

Изи таки раздуплился. Срок Грейсу уже пофиксили. Наслаждайтесь :mrgreen:

Хорошо, что не 30 сентября.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 08:24

  Amethyst написав:
  mustbe написав:Про это:
  Howl написав:у меня также. Общался с поддержкой и те сообщили, что указанному верить. Гасить до конца октября всё траты августа. Типа зафиксировал, чтобы потом не попасть на %.

Как по мне - просто глюк додатка, пофиксят к концу месяца.
Слабо верится в такие "жесты доброй воли", нигде не озвученные и не пропиаренные

Изи таки раздуплился. Срок Грейсу уже пофиксили. Наслаждайтесь :mrgreen:


а где это можно посмотреть в приложении?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 08:48

Re: izibank

Шобы глянуть Кредитный лимит нуна тыцнуты специальную иЗи-эрогенную зону между циферками остатка и словом "доступно"
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 08:56

  Amethyst написав:Шобы глянуть Кредитный лимит нуна тыцнуты специальную иЗи-эрогенную зону между циферками остатка и словом "доступно"


а где увидеть срок до которого нужно погасить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 08:58

Re: izibank

А вы эрогенку шоли боитесь потрогать? Не бойтесь, вам понравится )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:05

  Amethyst написав:А вы эрогенку шоли боитесь потрогать? Не бойтесь, вам понравится )


Зашел я туда, но не вижу там сроков

Кредитный лимит,
использовано лимита
сумма обязательного платежа
...
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:44

Re: izibank

А ещё ниже...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:53

  Amethyst написав:А ещё ниже...


% насчитано
оплатить для льготной ставки
общая сумма задолженности
в случае не оплаты обязательного месячного платежа

Где сроки отображаются, в которые нужно оплатить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
emeta
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