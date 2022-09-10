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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:10
emeta написав:
Где сроки отображаются, в которые нужно оплатить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
"сплатити для пільгової % ставки
ХХХХ ₴ до 30.09.2022"
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Howl
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Додано: Суб 10 вер, 2022 12:19
Howl написав: emeta написав:
Где сроки отображаются, в которые нужно оплатить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
"сплатити для пільгової % ставки
ХХХХ ₴ до 30.09.2022"
нет у меня там даты
хотя обновился вроде бы
сумма будет сформирована на протяжении первого рабочего дня после выходных
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emeta
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Додано: Суб 10 вер, 2022 12:27
emeta написав: Howl написав: emeta написав:
Где сроки отображаются, в которые нужно оплатить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
"сплатити для пільгової % ставки
ХХХХ ₴ до 30.09.2022"
нет у меня там даты
хотя обновился вроде бы
сумма будет сформирована на протяжении первого рабочего дня после выходных
Так Ви перший місяць. Ізя не знає ще ні суми, ні дати. Взагалі дивно, шо новачку ліміт дали. Багато налили?
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klug
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Додано: Суб 10 вер, 2022 12:33
Ну как же, первые траты за кредитные в сентябре есть же
Теоретически должно отображать, что нужно погасить траты сентября до конца октября или как здесь заведено?
10К
Да я не просил
Собирался открывать конвертационный, ради этого карту только и получил
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emeta
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Додано: Суб 10 вер, 2022 12:39
emeta написав:
первые траты за кредитные в сентябре есть же
Теоретически должно отображать, что нужно погасить траты сентября до конца октября или как здесь заведено?
Информация там обновляется на следующие сутки.
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Howl
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