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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:10

Re: izibank

  emeta написав:Где сроки отображаются, в которые нужно оплатить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
"сплатити для пільгової % ставки
ХХХХ ₴ до 30.09.2022"
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:19

  Howl написав:
  emeta написав:Где сроки отображаются, в которые нужно оплатить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
"сплатити для пільгової % ставки
ХХХХ ₴ до 30.09.2022"


нет у меня там даты
хотя обновился вроде бы

сумма будет сформирована на протяжении первого рабочего дня после выходных
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:27

  emeta написав:
  Howl написав:
  emeta написав:Где сроки отображаются, в которые нужно оплатить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
"сплатити для пільгової % ставки
ХХХХ ₴ до 30.09.2022"


нет у меня там даты
хотя обновился вроде бы

сумма будет сформирована на протяжении первого рабочего дня после выходных

Так Ви перший місяць. Ізя не знає ще ні суми, ні дати. Взагалі дивно, шо новачку ліміт дали. Багато налили?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:33

  klug написав:
  emeta написав:
  Howl написав:

Так Ви перший місяць. Ізя не знає ще ні суми, ні дати. Взагалі дивно, шо новачку ліміт дали. Багато налили?


Ну как же, первые траты за кредитные в сентябре есть же
Теоретически должно отображать, что нужно погасить траты сентября до конца октября или как здесь заведено?

10К
Да я не просил
Собирался открывать конвертационный, ради этого карту только и получил
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:39

Re: izibank

  emeta написав:первые траты за кредитные в сентябре есть же
Теоретически должно отображать, что нужно погасить траты сентября до конца октября или как здесь заведено?
Информация там обновляется на следующие сутки.
Howl
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  #<1 ... 178179180181
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