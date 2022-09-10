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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:10
emeta написав:
Где сроки отображаются, в которые нужно оплатить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
"сплатити для пільгової % ставки
ХХХХ ₴ до 30.09.2022"
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Howl
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Додано: Суб 10 вер, 2022 12:19
Howl написав: emeta написав:
Где сроки отображаются, в которые нужно оплатить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
"сплатити для пільгової % ставки
ХХХХ ₴ до 30.09.2022"
нет у меня там даты
хотя обновился вроде бы
сумма будет сформирована на протяжении первого рабочего дня после выходных
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emeta
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Додано: Суб 10 вер, 2022 12:27
emeta написав: Howl написав: emeta написав:
Где сроки отображаются, в которые нужно оплатить задолженность, чтобы не выпасть из грейса?
"сплатити для пільгової % ставки
ХХХХ ₴ до 30.09.2022"
нет у меня там даты
хотя обновился вроде бы
сумма будет сформирована на протяжении первого рабочего дня после выходных
Так Ви перший місяць. Ізя не знає ще ні суми, ні дати. Взагалі дивно, шо новачку ліміт дали. Багато налили?
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klug
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Додано: Суб 10 вер, 2022 12:33
Ну как же, первые траты за кредитные в сентябре есть же
Теоретически должно отображать, что нужно погасить траты сентября до конца октября или как здесь заведено?
10К
Да я не просил
Собирался открывать конвертационный, ради этого карту только и получил
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emeta
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Додано: Суб 10 вер, 2022 12:39
emeta написав:
первые траты за кредитные в сентябре есть же
Теоретически должно отображать, что нужно погасить траты сентября до конца октября или как здесь заведено?
Информация там обновляется на следующие сутки.
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Howl
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Додано: Суб 10 вер, 2022 15:13
ТАСька так і не пофіксила обробку офлайн-платежів. У мене чергову картку забанило у транспортній системі - цього разу ізю. Що цікаво, крім пушу про відмову, ці неуспішні операції у ізі ніде не видно, навіть у історії сповіщень.
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klug
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Додано: Суб 10 вер, 2022 15:48
klug написав:
ТАСька так і не пофіксила обробку офлайн-платежів.
Срабатывает один из пунктов безопасности. Тут проблема в настройке валидатора. Жалуйтесь.
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Howl
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:07
Howl написав: klug написав:
ТАСька так і не пофіксила обробку офлайн-платежів.
Срабатывает один из пунктов безопасности. Тут проблема в настройке валидатора. Жалуйтесь.
З іншими банками проблем не маю - бритва Оккама ріже ТАСьку, а не валідатор. У ТАСьку можна скаржитися з тим же успіхом, що і в Спорт-лото.
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klug
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:19
klug, с другими банками проблема наблюдается, но намного реже. И даже ловил проблему при оплате токеном картой Привата -- Приват сообщил, что отказ платежа поступил от платёжной системы.
Я бы накатал официальную жалобу эмитенту, а тот пусть нагинает платёжную систему, что та наказала продавца или кто там отвечает за это.
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Howl
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:34
Howl написав:klug
, с другими банками проблема наблюдается, но намного реже. И даже ловил проблему при оплате токеном картой Привата -- Приват сообщил, что отказ платежа поступил от платёжной системы.
Я бы накатал официальную жалобу эмитенту, а тот пусть нагинает платёжную систему, что та наказала продавца или кто там отвечает за это.
Просити емітента звернутися до МПС, щоб вона покарала еквайра за те, що сам емітент відмовився списати кошти за послугу, що була надана і не була оскаржена - це дуже хитрий план. Крім того, Ви ж вже цей квест проходили - результат я бачу.
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klug
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