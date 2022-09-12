RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 00:07

Re: izibank

klug, я бажав нагнути через Приват, але не зміг оскільки підтримка Привата затупила з моїм звернення і був значний час, через що у платіжній системі не можна було дізнатися подробиць щодо цієї проблеми. А потім транспортна служба змінили партнера й почали використовувати онлайн-валідатори — проблема відпала сама собою.
А так я намагався і через НБУ, але нічого не вдалося :(
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:44

Re: izibank

Сьогодні новому клієнту дали 10к кредитого ліміт.
Є якийсь спосіб безкоштовно отримати пластик для нового клієнта? Через нову пошту вже 50 грн.
Пансер
 
Повідомлень: 273
З нами з: 22.09.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:17

Re: izibank

досить довго була не активна картка з початку року , попросив кредитний ліміт - сказали НІ. Заблокував картку. Сподіваюсь більше жодних дій вчиняти не потрібно.
yama
 
Повідомлень: 4276
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8614 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:30

  yama написав:досить довго була не активна картка з початку року , попросив кредитний ліміт - сказали НІ. Заблокував картку. Сподіваюсь більше жодних дій вчиняти не потрібно.

Залежить від того, чого Ви хочете досягти. Наразі ви надійно захистили свої 0 грн залишку на рахунку.
klug
 
Повідомлень: 7466
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:32

yama
Очень умно, снял шляпу :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 10391
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:36

  Vorlon написав:yama
Очень умно, снял шляпу :lol:

добре як закрити карту без візиту в банк :?: техпідтримка сказала що так ок
просто щоб ці ... не ввели якусь комісію за неактивність рахунку чи ще щось
yama
 
Повідомлень: 4276
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8614 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 179180181182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, J, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.