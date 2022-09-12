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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 вер, 2022 00:07
klug, я бажав нагнути через Приват, але не зміг оскільки підтримка Привата затупила з моїм звернення і був значний час, через що у платіжній системі не можна було дізнатися подробиць щодо цієї проблеми. А потім транспортна служба змінили партнера й почали використовувати онлайн-валідатори — проблема відпала сама собою.
А так я намагався і через НБУ, але нічого не вдалося
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Додано: Пон 12 вер, 2022 18:44
Сьогодні новому клієнту дали 10к кредитого ліміт.
Є якийсь спосіб безкоштовно отримати пластик для нового клієнта? Через нову пошту вже 50 грн.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 19:17
досить довго була не активна картка з початку року , попросив кредитний ліміт - сказали НІ. Заблокував картку. Сподіваюсь більше жодних дій вчиняти не потрібно.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 19:30
yama написав:
досить довго була не активна картка з початку року , попросив кредитний ліміт - сказали НІ. Заблокував картку. Сподіваюсь більше жодних дій вчиняти не потрібно.
Залежить від того, чого Ви хочете досягти. Наразі ви надійно захистили свої 0 грн залишку на рахунку.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 19:32
yama
Очень умно, снял шляпу
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Додано: Пон 12 вер, 2022 19:36
Vorlon написав:yama
Очень умно, снял шляпу
добре як закрити карту без візиту в банк
техпідтримка сказала що так ок
просто щоб ці ... не ввели якусь комісію за неактивність рахунку чи ще щось
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Додано: Пон 12 вер, 2022 21:49
yama написав: Vorlon написав:yama
Очень умно, снял шляпу
добре як закрити карту без візиту в банк
техпідтримка сказала що так ок
просто щоб ці ... не ввели якусь комісію за неактивність рахунку чи ще щось
Банк зацікавлений у тому, щоб кількість клієнтів не зменшувалася, тому вони можуть радити різне. Вони вміють закривати без візиту до відділення але: а) на цьому потрібно наполягти; б) там цікава процедура, де потрібно роздрукувати заяву, підписати її, а потім сфотографувати і їм відправити. Про КЕП вони не чули, тому потрібно мати доступ до принтера.
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klug
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