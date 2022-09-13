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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 00:07

Re: izibank

klug, я бажав нагнути через Приват, але не зміг оскільки підтримка Привата затупила з моїм звернення і був значний час, через що у платіжній системі не можна було дізнатися подробиць щодо цієї проблеми. А потім транспортна служба змінили партнера й почали використовувати онлайн-валідатори — проблема відпала сама собою.
А так я намагався і через НБУ, але нічого не вдалося :(
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:44

Re: izibank

Сьогодні новому клієнту дали 10к кредитого ліміт.
Є якийсь спосіб безкоштовно отримати пластик для нового клієнта? Через нову пошту вже 50 грн.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:17

Re: izibank

досить довго була не активна картка з початку року , попросив кредитний ліміт - сказали НІ. Заблокував картку. Сподіваюсь більше жодних дій вчиняти не потрібно.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:30

  yama написав:досить довго була не активна картка з початку року , попросив кредитний ліміт - сказали НІ. Заблокував картку. Сподіваюсь більше жодних дій вчиняти не потрібно.

Залежить від того, чого Ви хочете досягти. Наразі ви надійно захистили свої 0 грн залишку на рахунку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:32

yama
Очень умно, снял шляпу :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:36

  Vorlon написав:yama
Очень умно, снял шляпу :lol:

добре як закрити карту без візиту в банк :?: техпідтримка сказала що так ок
просто щоб ці ... не ввели якусь комісію за неактивність рахунку чи ще щось
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:49

  yama написав:
  Vorlon написав:yama
Очень умно, снял шляпу :lol:

добре як закрити карту без візиту в банк :?: техпідтримка сказала що так ок
просто щоб ці ... не ввели якусь комісію за неактивність рахунку чи ще щось

Банк зацікавлений у тому, щоб кількість клієнтів не зменшувалася, тому вони можуть радити різне. Вони вміють закривати без візиту до відділення але: а) на цьому потрібно наполягти; б) там цікава процедура, де потрібно роздрукувати заяву, підписати її, а потім сфотографувати і їм відправити. Про КЕП вони не чули, тому потрібно мати доступ до принтера.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:58

  klug написав:
  yama написав:
  Vorlon написав:yama
Очень умно, снял шляпу :lol:

добре як закрити карту без візиту в банк :?: техпідтримка сказала що так ок
просто щоб ці ... не ввели якусь комісію за неактивність рахунку чи ще щось

Банк зацікавлений у тому, щоб кількість клієнтів не зменшувалася, тому вони можуть радити різне. Вони вміють закривати без візиту до відділення але: а) на цьому потрібно наполягти; б) там цікава процедура, де потрібно роздрукувати заяву, підписати її, а потім сфотографувати і їм відправити. Про КЕП вони не чули, тому потрібно мати доступ до принтера.

не думав що у всіх так
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:09

  yama написав:добре як закрити карту без візиту в банк

Простите, зачем? Вы уехали из Украины на ПМЖ? Тогда понятно, иначе нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:14

  yama написав:
  klug написав:Банк зацікавлений у тому, щоб кількість клієнтів не зменшувалася, тому вони можуть радити різне. Вони вміють закривати без візиту до відділення але: а) на цьому потрібно наполягти; б) там цікава процедура, де потрібно роздрукувати заяву, підписати її, а потім сфотографувати і їм відправити. Про КЕП вони не чули, тому потрібно мати доступ до принтера.

не думав що у всіх так

Я не зрозумів, стосовно чого саме Ваша репліка? Ви думаєте, що кожен оператор підтримки може вигадати власну процедуру закриття чи що малося на увазі?
klug
 
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  #<1 ... 179180181182
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