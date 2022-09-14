В п'ятницю ввечері вирішив скористатись цим банком.
Встановив додаток, сфотографував документи....
Виявилось, що додаток некоректно працює з камерою(в Моно все норм було 3 роки тому).
Сфотографував камерою цього ж телефону і вказав як файли - пройшов реєстрацію. Але зайти не зміг, "Incorrect SMS message"|"невірне sms повідомлення"
В суботу/понеділок/вівторок/сьогодні(зв`язувався прибизно в однаковий час, 12:30-13:30) підтримка каже що перевірка триває...
Цього літа був в інших банках(УкрГаз/УкрЕксім/.. , депозити "50к") всюди без проблем.
За життя мав один кредит(теплий - купівля ПВХ вікон(рекомендувала фірма) - достроково закритий після державної компенсації).
Згадав 10 банків, з якими мав справи(депозити, картки), але такого николи не було.
Якась маячня...
Чи че такий банк, чи краще взагалі викрекслити/забути про таке "easy"?