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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:35

В п'ятницю ввечері вирішив скористатись цим банком.
Встановив додаток, сфотографував документи....
Виявилось, що додаток некоректно працює з камерою(в Моно все норм було 3 роки тому).
Сфотографував камерою цього ж телефону і вказав як файли - пройшов реєстрацію. Але зайти не зміг, "Incorrect SMS message"|"невірне sms повідомлення"
В суботу/понеділок/вівторок/сьогодні(зв`язувався прибизно в однаковий час, 12:30-13:30) підтримка каже що перевірка триває...
Цього літа був в інших банках(УкрГаз/УкрЕксім/.. , депозити "50к") всюди без проблем.
За життя мав один кредит(теплий - купівля ПВХ вікон(рекомендувала фірма) - достроково закритий після державної компенсації).
Згадав 10 банків, з якими мав справи(депозити, картки), але такого николи не було.
Якась маячня...

Чи че такий банк, чи краще взагалі викрекслити/забути про таке "easy"?
AlxK
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:45

Re: izibank

Вітаю. Тягнув Ізі додатком кошти з Форварда. В підсумку з Форварда списало, а на Ізі не надійшло. У когось було подібне?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:42

Re: izibank

_PORT_UA, мав таку проблему в ТАС при погашенні В5 з картки іншого банку через TAS2U. Звертайтесь у підтримку izibank. Кошти можуть блукати до 3-х днів...
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:15

  Howl написав:_PORT_UA, мав таку проблему в ТАС при погашенні В5 з картки іншого банку через TAS2U. Звертайтесь у підтримку izibank. Кошти можуть блукати до 3-х днів...

Аналогiчно колись тягнув ПУМБою з Конкорда - i кошти там списались а у ПУМБi не з'явились. ПУМБ шукав 5 днiв - навiть рекомендував оформити у Конкордi чарджбек - втiм потiм кошти таки знайшов. На мiй погляд шукати завжди слiд у тому банку чий р2р сервiс використано - це вони щось намудрували
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:22

Согласно тарифам карты, перечисления на карты других банков первые 10 бесплатно, далее комиссия. Перечисления на карты Тас банка бесплатно без ограничений. В связи с чем есть 2 вопроса:
- имеется в виду 10 операций В МЕСЯЦ (нигде в тарифах конкретику не нашел)?
- Карта МоноБанка классифицируется Изей, как карта Таса?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:25

Re: izibank

  Gost2013 написав:- имеется в виду 10 операций В МЕСЯЦ (нигде в тарифах конкретику не нашел)?
Скорее всего, что да. Тут стоит уточнить у поддержки.

  Gost2013 написав:- Карта МоноБанка классифицируется Изей, как карта Таса?
На карте monobank есть надпись "monobank | Universal Bank". Надпись ТАС видите? :) Ещё можете по BIN'у пробить и там тоже не будет ТАС.
Howl
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Повідомлень: 4750
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:33

  Howl написав:
  Gost2013 написав:- имеется в виду 10 операций В МЕСЯЦ (нигде в тарифах конкретику не нашел)?
Скорее всего, что да. Тут стоит уточнить у поддержки.

  Gost2013 написав:- Карта МоноБанка классифицируется Изей, как карта Таса?
На карте monobank есть надпись "monobank | Universal Bank". Надпись ТАС видите? :) Ещё можете по BIN'у пробить и там тоже не будет ТАС.

Действительно это Универсал, Тигипкины дети смешались в голове. Пардон.
Gost2013
 
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  #<1 ... 180181182183
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