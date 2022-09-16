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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 вер, 2022 13:35
В п'ятницю ввечері вирішив скористатись цим банком.
Встановив додаток, сфотографував документи....
Виявилось, що додаток некоректно працює з камерою(в Моно все норм було 3 роки тому).
Сфотографував камерою цього ж телефону і вказав як файли - пройшов реєстрацію. Але зайти не зміг, "Incorrect SMS message"|"невірне sms повідомлення"
В суботу/понеділок/вівторок/сьогодні(зв`язувався прибизно в однаковий час, 12:30-13:30) підтримка каже що перевірка триває...
Цього літа був в інших банках(УкрГаз/УкрЕксім/.. , депозити "50к") всюди без проблем.
За життя мав один кредит(теплий - купівля ПВХ вікон(рекомендувала фірма) - достроково закритий після державної компенсації).
Згадав 10 банків, з якими мав справи(депозити, картки), але такого николи не було.
Якась маячня...
Чи че такий банк, чи краще взагалі викрекслити/забути про таке "easy"?
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AlxK
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Додано: Сер 14 вер, 2022 14:45
Вітаю. Тягнув Ізі додатком кошти з Форварда. В підсумку з Форварда списало, а на Ізі не надійшло. У когось було подібне?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 14 вер, 2022 15:42
_PORT_UA, мав таку проблему в ТАС при погашенні В5 з картки іншого банку через TAS2U. Звертайтесь у підтримку izibank. Кошти можуть блукати до 3-х днів...
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Howl
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:15
Howl написав:
_PORT_UA, мав таку проблему в ТАС при погашенні В5 з картки іншого банку через TAS2U. Звертайтесь у підтримку izibank. Кошти можуть блукати до 3-х днів...
Аналогiчно колись тягнув ПУМБою з Конкорда - i кошти там списались а у ПУМБi не з'явились. ПУМБ шукав 5 днiв - навiть рекомендував оформити у Конкордi чарджбек - втiм потiм кошти таки знайшов. На мiй погляд шукати завжди слiд у тому банку чий р2р сервiс використано - це вони щось намудрували
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Alien
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Додано: Чет 15 вер, 2022 12:22
Согласно тарифам карты, перечисления на карты других банков первые 10 бесплатно, далее комиссия. Перечисления на карты Тас банка бесплатно без ограничений. В связи с чем есть 2 вопроса:
- имеется в виду 10 операций В МЕСЯЦ (нигде в тарифах конкретику не нашел)?
- Карта МоноБанка классифицируется Изей, как карта Таса?
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Gost2013
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Додано: Чет 15 вер, 2022 12:25
Gost2013 написав:
- имеется в виду 10 операций В МЕСЯЦ (нигде в тарифах конкретику не нашел)?
Скорее всего, что да. Тут стоит уточнить у поддержки.
Gost2013 написав:
- Карта МоноБанка классифицируется Изей, как карта Таса?
На карте monobank есть надпись "monobank | Universal Bank". Надпись ТАС видите?
Ещё можете по BIN'у пробить и там тоже не будет ТАС.
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Howl
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Додано: Чет 15 вер, 2022 12:33
Howl написав: Gost2013 написав:
- имеется в виду 10 операций В МЕСЯЦ (нигде в тарифах конкретику не нашел)?
Скорее всего, что да. Тут стоит уточнить у поддержки.
Gost2013 написав:
- Карта МоноБанка классифицируется Изей, как карта Таса?
На карте monobank есть надпись "monobank | Universal Bank". Надпись ТАС видите?
Ещё можете по BIN'у пробить и там тоже не будет ТАС.
Действительно это Универсал, Тигипкины дети смешались в голове. Пардон.
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Gost2013
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:27
Gost2013 написав:
- имеется в виду 10 операций В МЕСЯЦ (нигде в тарифах конкретику не нашел)?
20.03.2022 коли вводилось це обмеження в додатку izi чiтко писали що це саме "в мiсяць". А в тарифах мабудь вирiшили не заморочуватись таким дрiбницями
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Alien
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:23
Коллеги, возможно ли у Изи открыть конвертационный депо минуя собственную оранжевую карту, кредитный лимит по которой в данный момент активно используется? Путем внесения наличных в кассу, например.
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Кащей
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:47
Кащей написав:
Коллеги, возможно ли у Изи открыть конвертационный депо минуя собственную оранжевую карту, кредитный лимит по которой в данный момент активно используется? Путем внесения наличных в кассу, например.
Откройте в приложении виртуальную дебетку и работайте через неё минуя кредитку
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lara_08
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