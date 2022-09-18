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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:51

  lara_08 написав:
  Кащей написав:Коллеги, возможно ли у Изи открыть конвертационный депо минуя собственную оранжевую карту, кредитный лимит по которой в данный момент активно используется? Путем внесения наличных в кассу, например.

Откройте в приложении виртуальную дебетку и работайте через неё минуя кредитку

Спасибо. А как со снятием? При оформлении никаких других вариантов вывода, кроме валютной карты, не предлагается, а снятие нала с этой карты, согласно тарифам, 0,75%+15грн.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:03

Кащей
Практики поки немає, але є така інфа: viewtopic.php?p=5484480#p5484480
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 13:26

Тут берут 1% (к курсу 36.9343) за конвертацию 50 тыс. грн. в доллар?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:08

  demichh написав:Тут берут 1% (к курсу 36.9343) за конвертацию 50 тыс. грн. в доллар?

На даний момент не беруть.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:26

Re: izibank

demichh, нюансы могут быть при выплате депозита. Если депозит будет выведен на валютную карту, то при выдачи применяется тариф карты. Поддержка говорит, что по окончании можно забрать в кассе без % (скорее имеется в виду именно с депозитного счёта).
Howl
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