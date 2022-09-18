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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:51
lara_08 написав: Кащей написав:
Коллеги, возможно ли у Изи открыть конвертационный депо минуя собственную оранжевую карту, кредитный лимит по которой в данный момент активно используется? Путем внесения наличных в кассу, например.
Откройте в приложении виртуальную дебетку и работайте через неё минуя кредитку
Спасибо. А как со снятием? При оформлении никаких других вариантов вывода, кроме валютной карты, не предлагается, а снятие нала с этой карты, согласно тарифам, 0,75%+15грн.
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Кащей
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:03
Кащей
Практики поки немає, але є така інфа: viewtopic.php?p=5484480#p5484480
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klug
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Додано: Нед 18 вер, 2022 13:26
Тут берут 1% (к курсу 36.9343) за конвертацию 50 тыс. грн. в доллар?
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demichh
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Додано: Нед 18 вер, 2022 14:08
demichh написав:
Тут берут 1% (к курсу 36.9343) за конвертацию 50 тыс. грн. в доллар?
На даний момент не беруть.
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Додано: Нед 18 вер, 2022 20:26
demichh, нюансы могут быть при выплате депозита. Если депозит будет выведен на валютную карту, то при выдачи применяется тариф карты. Поддержка говорит, что по окончании можно забрать в кассе без % (скорее имеется в виду именно с депозитного счёта).
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Howl
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Додано: Нед 18 вер, 2022 22:08
Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI
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