|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:51
lara_08 написав: Кащей написав:
Коллеги, возможно ли у Изи открыть конвертационный депо минуя собственную оранжевую карту, кредитный лимит по которой в данный момент активно используется? Путем внесения наличных в кассу, например.
Откройте в приложении виртуальную дебетку и работайте через неё минуя кредитку
Спасибо. А как со снятием? При оформлении никаких других вариантов вывода, кроме валютной карты, не предлагается, а снятие нала с этой карты, согласно тарифам, 0,75%+15грн.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1464
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:03
Кащей
Практики поки немає, але є така інфа: viewtopic.php?p=5484480#p5484480
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7489
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 1055 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 18 вер, 2022 13:26
Тут берут 1% (к курсу 36.9343) за конвертацию 50 тыс. грн. в доллар?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 вер, 2022 14:08
demichh написав:
Тут берут 1% (к курсу 36.9343) за конвертацию 50 тыс. грн. в доллар?
На даний момент не беруть.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7489
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 1055 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 18 вер, 2022 20:26
demichh, нюансы могут быть при выплате депозита. Если депозит будет выведен на валютную карту, то при выдачи применяется тариф карты. Поддержка говорит, что по окончании можно забрать в кассе без % (скорее имеется в виду именно с депозитного счёта).
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4755
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 497 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:08
Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 1943
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 06:49
emeta написав:
Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI
А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 09:03
Alien написав: emeta написав:
Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI
А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).
А по факту у меня получалось вот так. В июне закончился валютный депозит. Обратился в поддержку izibank для заказа наличных. Заявку приняли, сказали, что отправили заявку в отделение и сообщат, когда получат ответ. Прошло пару дней, а ответа всё не было. Обратился еще раз - говорят, что ответа из отделения так и не получили. В городе несколько отделений, поэтому попросил отправить и в другие отделения. Сказали, что отправили. Прошло еще несколько дней, а ответа так и нет. В общем обращался я в поддержку раз может пять за пару недель, но так ни одно из отделений на заявку и не ответило. Потом как-то был возле отделения, зашел и спросил, можно ли получить. С разрешения начальника отделения дали 1000 (из 2500), а остальное сказали заказывать через поддержку izibank.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3611
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|