RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:51

  lara_08 написав:
  Кащей написав:Коллеги, возможно ли у Изи открыть конвертационный депо минуя собственную оранжевую карту, кредитный лимит по которой в данный момент активно используется? Путем внесения наличных в кассу, например.

Откройте в приложении виртуальную дебетку и работайте через неё минуя кредитку

Спасибо. А как со снятием? При оформлении никаких других вариантов вывода, кроме валютной карты, не предлагается, а снятие нала с этой карты, согласно тарифам, 0,75%+15грн.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 30.08.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:03

Кащей
Практики поки немає, але є така інфа: viewtopic.php?p=5484480#p5484480
klug
 
Повідомлень: 7494
З нами з: 18.08.14
Подякував: 316 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 13:26

Тут берут 1% (к курсу 36.9343) за конвертацию 50 тыс. грн. в доллар?
demichh
 
Повідомлень: 2764
З нами з: 09.12.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:08

  demichh написав:Тут берут 1% (к курсу 36.9343) за конвертацию 50 тыс. грн. в доллар?

На даний момент не беруть.
klug
 
Повідомлень: 7494
З нами з: 18.08.14
Подякував: 316 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:26

Re: izibank

demichh, нюансы могут быть при выплате депозита. Если депозит будет выведен на валютную карту, то при выдачи применяется тариф карты. Поддержка говорит, что по окончании можно забрать в кассе без % (скорее имеется в виду именно с депозитного счёта).
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4757
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 22:08

Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1943
З нами з: 19.03.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 06:49

  emeta написав:Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI

А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).
Alien
 
Повідомлень: 700
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:03

  Alien написав:
  emeta написав:Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI

А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).

А по факту у меня получалось вот так. В июне закончился валютный депозит. Обратился в поддержку izibank для заказа наличных. Заявку приняли, сказали, что отправили заявку в отделение и сообщат, когда получат ответ. Прошло пару дней, а ответа всё не было. Обратился еще раз - говорят, что ответа из отделения так и не получили. В городе несколько отделений, поэтому попросил отправить и в другие отделения. Сказали, что отправили. Прошло еще несколько дней, а ответа так и нет. В общем обращался я в поддержку раз может пять за пару недель, но так ни одно из отделений на заявку и не ответило. Потом как-то был возле отделения, зашел и спросил, можно ли получить. С разрешения начальника отделения дали 1000 (из 2500), а остальное сказали заказывать через поддержку izibank.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 31.07.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:22

Re: izibank

Был сегодня в Тазе и с большим трудом забрал "тамошние" доллары, через нач.отделения и т.д. Прям как со своими личными расставались. Спросил про депозитчиков Изи - и услышал, что в первую очередь обслуживаем своих, а пришлым - что останется. Хотя это и так было очевидно. Поэтому, думаю, стоит готовиться к тому, что забирать придется свои конверташки в грн по курсу. Благо он у Таси не самый низкий.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 30.08.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:36

Якщо Ганна Сергіївна нас читає, то даю рацуху: потрібно додати "SWIFT на ТАСю", а далі ми якось розберемося.
klug
 
Повідомлень: 7494
З нами з: 18.08.14
Подякував: 316 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 182183184185>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, klug, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1840)
19.09.2022 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.