Додано: Пон 19 вер, 2022 09:03

Alien написав: emeta написав: Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI

А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi). А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).

А по факту у меня получалось вот так. В июне закончился валютный депозит. Обратился в поддержку izibank для заказа наличных. Заявку приняли, сказали, что отправили заявку в отделение и сообщат, когда получат ответ. Прошло пару дней, а ответа всё не было. Обратился еще раз - говорят, что ответа из отделения так и не получили. В городе несколько отделений, поэтому попросил отправить и в другие отделения. Сказали, что отправили. Прошло еще несколько дней, а ответа так и нет. В общем обращался я в поддержку раз может пять за пару недель, но так ни одно из отделений на заявку и не ответило. Потом как-то был возле отделения, зашел и спросил, можно ли получить. С разрешения начальника отделения дали 1000 (из 2500), а остальное сказали заказывать через поддержку izibank.