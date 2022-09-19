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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:47

  ingtrans написав:
  Alien написав:
  emeta написав:Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI

А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).

А по факту у меня получалось вот так. В июне закончился валютный депозит. Обратился в поддержку izibank для заказа наличных. Заявку приняли, сказали, что отправили заявку в отделение и сообщат, когда получат ответ. Прошло пару дней, а ответа всё не было. Обратился еще раз - говорят, что ответа из отделения так и не получили. В городе несколько отделений, поэтому попросил отправить и в другие отделения. Сказали, что отправили. Прошло еще несколько дней, а ответа так и нет. В общем обращался я в поддержку раз может пять за пару недель, но так ни одно из отделений на заявку и не ответило. Потом как-то был возле отделения, зашел и спросил, можно ли получить. С разрешения начальника отделения дали 1000 (из 2500), а остальное сказали заказывать через поддержку izibank.

Мне тоже сказали в отделение тас-а, что им из Изи звонят (наверное это поддержка изи), пытаются заказать, а они им говорят что не могут выдать валюту. Нужно доработать этот процесс, иначе будет весело.
demichh
 
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