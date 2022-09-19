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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 вер, 2022 16:47
ingtrans написав: Alien написав: emeta написав:
Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI
А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).
А по факту у меня получалось вот так. В июне закончился валютный депозит. Обратился в поддержку izibank для заказа наличных. Заявку приняли, сказали, что отправили заявку в отделение и сообщат, когда получат ответ. Прошло пару дней, а ответа всё не было. Обратился еще раз - говорят, что ответа из отделения так и не получили. В городе несколько отделений, поэтому попросил отправить и в другие отделения. Сказали, что отправили. Прошло еще несколько дней, а ответа так и нет. В общем обращался я в поддержку раз может пять за пару недель, но так ни одно из отделений на заявку и не ответило. Потом как-то был возле отделения, зашел и спросил, можно ли получить. С разрешения начальника отделения дали 1000 (из 2500), а остальное сказали заказывать через поддержку izibank.
Мне тоже сказали в отделение тас-а, что им из Изи звонят (наверное это поддержка изи), пытаются заказать, а они им говорят что не могут выдать валюту. Нужно доработать этот процесс, иначе будет весело.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:13
Alien написав: emeta написав:
Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI
А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).
До чого, до чого..
Вам примеры выше привели
Решает в итоге не горячая линия, а начальник отделения
Они уже сейчас заявляют, что не выдают валюту клиентам IZI
Можно звонить в горячку сколько угодно, но валюта из одного мешка все равно
Перегибы на местах ©
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:38
Кащей написав:
...и услышал, что в первую очередь обслуживаем своих...
Счёт открыт в банке ТАС, поэтому ТАС должен тут тоже беспокоится. Единственная подлянка, которую банк может сделать, это выплата на валютную карту -- тут банк потом тяжелее получится нагнуть
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:20
emeta написав:
До чого, до чого..
А до того що ваша рекомендацiя не слушна в принципi. Вирiшувати проблеми треба по мiрi виникнення i використовуючи правильний алгоритм. Для чого зараз йти до якогось вiддiлення ТАСу i щось там намагатись виясняти? Звичайно що на вас там подивляться як на напiвдурня. Вважаю, що починати треба з гарячки izi, а далi в залежностi вiд ситуацiї.
А щодо прикладiв - мiй такий - депо у izi закiнчувалось у квiтнi (мабудь не треба розказувати яким "легким" це був момент з точки зору забезпечення вiддшлень банкiв валютою взагалi i особливо банкiвських установ з регiонiв частково окупованих та тих у яких йдуть активни бойовi дiї зокрема). Валюта теж специфiчна - ойро (доларами банки забезпеченi на мiй погляд набагато краще). Так ось замовляти ойро я почав за тиждень до закiнчення депо. Звичайно через гарячку. Мене теж намагались годувати "завтраками" ("ось-ось повинне вiдповiсти вiддiлення") а заявку все нiяк не пiдтвердували поки в день закiнчення не повiдомили, що в потрiбному менi вiддiленнi ойро нема. "То який вихiд ви менi можете запропонувати?" питав їх я. Вони щось бекали та мекали, втiм пообiцяли протягом години валюту знайти. I знайшли. Так - у iншому вiддiленнi, так банкнот було лише декiлька 50-ток - решта 20-тки (сума була менше 2000). Але усе спiлкування було виключно через гарячку izi i свої кошти я забрав. Тому повторюсь - вважаю дурницею пораду втрачати час (тим паче) та щось питати у працiвникiв ТАСа (ну хiба що у вас гарнi стосунки безпосередньо з керiвником конкретного вiддiлення).
Це стосовно вашого "до чого".
Щодо власне конвертацiйних вкладiв в izi - особисто я його не розглядаю для цього. I нiкого робити такi вклади в ньому не агiтую. Дякувати всевишньому - банкiв, що пропонують умови щонайменше не гiршi - вдосталь
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