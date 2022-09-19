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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 182183184185 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 5 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 3 Всього голосів : 14 Додано: Пон 19 вер, 2022 16:47 ingtrans написав: Alien написав: emeta написав: Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI

А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi). А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).

А по факту у меня получалось вот так. В июне закончился валютный депозит. Обратился в поддержку izibank для заказа наличных. Заявку приняли, сказали, что отправили заявку в отделение и сообщат, когда получат ответ. Прошло пару дней, а ответа всё не было. Обратился еще раз - говорят, что ответа из отделения так и не получили. В городе несколько отделений, поэтому попросил отправить и в другие отделения. Сказали, что отправили. Прошло еще несколько дней, а ответа так и нет. В общем обращался я в поддержку раз может пять за пару недель, но так ни одно из отделений на заявку и не ответило. Потом как-то был возле отделения, зашел и спросил, можно ли получить. С разрешения начальника отделения дали 1000 (из 2500), а остальное сказали заказывать через поддержку izibank. А по факту у меня получалось вот так. В июне закончился валютный депозит. Обратился в поддержку izibank для заказа наличных. Заявку приняли, сказали, что отправили заявку в отделение и сообщат, когда получат ответ. Прошло пару дней, а ответа всё не было. Обратился еще раз - говорят, что ответа из отделения так и не получили. В городе несколько отделений, поэтому попросил отправить и в другие отделения. Сказали, что отправили. Прошло еще несколько дней, а ответа так и нет. В общем обращался я в поддержку раз может пять за пару недель, но так ни одно из отделений на заявку и не ответило. Потом как-то был возле отделения, зашел и спросил, можно ли получить. С разрешения начальника отделения дали 1000 (из 2500), а остальное сказали заказывать через поддержку izibank.

Мне тоже сказали в отделение тас-а, что им из Изи звонят (наверное это поддержка изи), пытаются заказать, а они им говорят что не могут выдать валюту. Нужно доработать этот процесс, иначе будет весело. Мне тоже сказали в отделение тас-а, что им из Изи звонят (наверное это поддержка изи), пытаются заказать, а они им говорят что не могут выдать валюту. Нужно доработать этот процесс, иначе будет весело. demichh Повідомлень: 2765 З нами з: 09.12.10 Подякував: 144 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 вер, 2022 20:13 Alien написав: emeta написав: Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI

А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi). А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).



До чого, до чого..

Вам примеры выше привели

Решает в итоге не горячая линия, а начальник отделения

Они уже сейчас заявляют, что не выдают валюту клиентам IZI

Можно звонить в горячку сколько угодно, но валюта из одного мешка все равно

Перегибы на местах © До чого, до чого..Вам примеры выше привелиРешает в итоге не горячая линия, а начальник отделенияОни уже сейчас заявляют, что не выдают валюту клиентам IZIМожно звонить в горячку сколько угодно, но валюта из одного мешка все равноПерегибы на местах © emeta

Повідомлень: 1945 З нами з: 19.03.09 Подякував: 76 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 вер, 2022 20:38 Re: izibank Кащей написав: ...и услышал, что в первую очередь обслуживаем своих... ...и услышал, что в первую очередь обслуживаем своих... Счёт открыт в банке ТАС, поэтому ТАС должен тут тоже беспокоится. Единственная подлянка, которую банк может сделать, это выплата на валютную карту -- тут банк потом тяжелее получится нагнуть Счёт открыт в банке ТАС, поэтому ТАС должен тут тоже беспокоится. Единственная подлянка, которую банк может сделать, это выплата на валютную карту -- тут банк потом тяжелее получится нагнуть Howl

Повідомлень: 4758 З нами з: 08.03.18 Подякував: 497 раз. Подякували: 883 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 вер, 2022 21:20 Re: izibank emeta написав: До чого, до чого.. До чого, до чого.. А до того що ваша рекомендацiя не слушна в принципi. Вирiшувати проблеми треба по мiрi виникнення i використовуючи правильний алгоритм. Для чого зараз йти до якогось вiддiлення ТАСу i щось там намагатись виясняти? Звичайно що на вас там подивляться як на напiвдурня. Вважаю, що починати треба з гарячки izi, а далi в залежностi вiд ситуацiї.

А щодо прикладiв - мiй такий - депо у izi закiнчувалось у квiтнi (мабудь не треба розказувати яким "легким" це був момент з точки зору забезпечення вiддшлень банкiв валютою взагалi i особливо банкiвських установ з регiонiв частково окупованих та тих у яких йдуть активни бойовi дiї зокрема). Валюта теж специфiчна - ойро (доларами банки забезпеченi на мiй погляд набагато краще). Так ось замовляти ойро я почав за тиждень до закiнчення депо. Звичайно через гарячку. Мене теж намагались годувати "завтраками" ("ось-ось повинне вiдповiсти вiддiлення") а заявку все нiяк не пiдтвердували поки в день закiнчення не повiдомили, що в потрiбному менi вiддiленнi ойро нема. "То який вихiд ви менi можете запропонувати?" питав їх я. Вони щось бекали та мекали, втiм пообiцяли протягом години валюту знайти. I знайшли. Так - у iншому вiддiленнi, так банкнот було лише декiлька 50-ток - решта 20-тки (сума була менше 2000). Але усе спiлкування було виключно через гарячку izi i свої кошти я забрав. Тому повторюсь - вважаю дурницею пораду втрачати час (тим паче) та щось питати у працiвникiв ТАСа (ну хiба що у вас гарнi стосунки безпосередньо з керiвником конкретного вiддiлення).

Це стосовно вашого "до чого".

Щодо власне конвертацiйних вкладiв в izi - особисто я його не розглядаю для цього. I нiкого робити такi вклади в ньому не агiтую. Дякувати всевишньому - банкiв, що пропонують умови щонайменше не гiршi - вдосталь А до того що ваша рекомендацiя не слушна в принципi. Вирiшувати проблеми треба по мiрi виникнення i використовуючи правильний алгоритм. Для чого зараз йти до якогось вiддiлення ТАСу i щось там намагатись виясняти? Звичайно що на вас там подивляться як на напiвдурня. Вважаю, що починати треба з гарячки izi, а далi в залежностi вiд ситуацiї.А щодо прикладiв - мiй такий - депо у izi закiнчувалось у квiтнi (мабудь не треба розказувати яким "легким" це був момент з точки зору забезпечення вiддшлень банкiв валютою взагалi i особливо банкiвських установ з регiонiв частково окупованих та тих у яких йдуть активни бойовi дiї зокрема). Валюта теж специфiчна - ойро (доларами банки забезпеченi на мiй погляд набагато краще). Так ось замовляти ойро я почав за тиждень до закiнчення депо. Звичайно через гарячку. Мене теж намагались годувати "завтраками" ("ось-ось повинне вiдповiсти вiддiлення") а заявку все нiяк не пiдтвердували поки в день закiнчення не повiдомили, що в потрiбному менi вiддiленнi ойро нема. "То який вихiд ви менi можете запропонувати?" питав їх я. Вони щось бекали та мекали, втiм пообiцяли протягом години валюту знайти. I знайшли. Так - у iншому вiддiленнi, так банкнот було лише декiлька 50-ток - решта 20-тки (сума була менше 2000). Але усе спiлкування було виключно через гарячку izi i свої кошти я забрав. Тому повторюсь - вважаю дурницею пораду втрачати час (тим паче) та щось питати у працiвникiв ТАСа (ну хiба що у вас гарнi стосунки безпосередньо з керiвником конкретного вiддiлення).Це стосовно вашого "до чого".Щодо власне конвертацiйних вкладiв в izi - особисто я його не розглядаю для цього. I нiкого робити такi вклади в ньому не агiтую. Дякувати всевишньому - банкiв, що пропонують умови щонайменше не гiршi - вдосталь Alien Повідомлень: 706 З нами з: 12.01.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 вер, 2022 21:53 Alien написав: emeta написав: До чого, до чого.. До чого, до чого.. А до того що ваша рекомендацiя не слушна в принципi. Вирiшувати проблеми треба по мiрi виникнення i використовуючи правильний алгоритм. Для чого зараз йти до якогось вiддiлення ТАСу i щось там намагатись виясняти? Звичайно що на вас там подивляться як на напiвдурня. Вважаю, що починати треба з гарячки izi, а далi в залежностi вiд ситуацiї.

А щодо прикладiв - мiй такий - депо у izi закiнчувалось у квiтнi (мабудь не треба розказувати яким "легким" це був момент з точки зору забезпечення вiддшлень банкiв валютою взагалi i особливо банкiвських установ з регiонiв частково окупованих та тих у яких йдуть активни бойовi дiї зокрема). Валюта теж специфiчна - ойро (доларами банки забезпеченi на мiй погляд набагато краще). Так ось замовляти ойро я почав за тиждень до закiнчення депо. Звичайно через гарячку. Мене теж намагались годувати "завтраками" ("ось-ось повинне вiдповiсти вiддiлення") а заявку все нiяк не пiдтвердували поки в день закiнчення не повiдомили, що в потрiбному менi вiддiленнi ойро нема. "То який вихiд ви менi можете запропонувати?" питав їх я. Вони щось бекали та мекали, втiм пообiцяли протягом години валюту знайти. I знайшли. Так - у iншому вiддiленнi, так банкнот було лише декiлька 50-ток - решта 20-тки (сума була менше 2000). Але усе спiлкування було виключно через гарячку izi i свої кошти я забрав. Тому повторюсь - вважаю дурницею пораду втрачати час (тим паче) та щось питати у працiвникiв ТАСа (ну хiба що у вас гарнi стосунки безпосередньо з керiвником конкретного вiддiлення).

Це стосовно вашого "до чого".

Щодо власне конвертацiйних вкладiв в izi - особисто я його не розглядаю для цього. I нiкого робити такi вклади в ньому не агiтую. Дякувати всевишньому - банкiв, що пропонують умови щонайменше не гiршi - вдосталь А до того що ваша рекомендацiя не слушна в принципi. Вирiшувати проблеми треба по мiрi виникнення i використовуючи правильний алгоритм. Для чого зараз йти до якогось вiддiлення ТАСу i щось там намагатись виясняти? Звичайно що на вас там подивляться як на напiвдурня. Вважаю, що починати треба з гарячки izi, а далi в залежностi вiд ситуацiї.А щодо прикладiв - мiй такий - депо у izi закiнчувалось у квiтнi (мабудь не треба розказувати яким "легким" це був момент з точки зору забезпечення вiддшлень банкiв валютою взагалi i особливо банкiвських установ з регiонiв частково окупованих та тих у яких йдуть активни бойовi дiї зокрема). Валюта теж специфiчна - ойро (доларами банки забезпеченi на мiй погляд набагато краще). Так ось замовляти ойро я почав за тиждень до закiнчення депо. Звичайно через гарячку. Мене теж намагались годувати "завтраками" ("ось-ось повинне вiдповiсти вiддiлення") а заявку все нiяк не пiдтвердували поки в день закiнчення не повiдомили, що в потрiбному менi вiддiленнi ойро нема. "То який вихiд ви менi можете запропонувати?" питав їх я. Вони щось бекали та мекали, втiм пообiцяли протягом години валюту знайти. I знайшли. Так - у iншому вiддiленнi, так банкнот було лише декiлька 50-ток - решта 20-тки (сума була менше 2000). Але усе спiлкування було виключно через гарячку izi i свої кошти я забрав. Тому повторюсь - вважаю дурницею пораду втрачати час (тим паче) та щось питати у працiвникiв ТАСа (ну хiба що у вас гарнi стосунки безпосередньо з керiвником конкретного вiддiлення).Це стосовно вашого "до чого".Щодо власне конвертацiйних вкладiв в izi - особисто я його не розглядаю для цього. I нiкого робити такi вклади в ньому не агiтую. Дякувати всевишньому - банкiв, що пропонують умови щонайменше не гiршi - вдосталь



Так пробывали с горячкой договориться, толку нет.

Для чого выяснять что-либо с горячей линией, если вам все равно идти в конкретное отделение, где вам откажут и будете выглядеть уже не напiвдурнем, а полностью дурачком.



Сейчас можно выяснить, чтобы понимать как потом забрать и стоит ли связываться.

А я считаю дурницею - совет поверить горячке Изи, что все будет ок и вам всё выдадут в отделении ТАСа.



Есть очевидная проблема в обслуживании клиентов изи в тасе, вот в чем дело

А не в горячке как панацее Так пробывали с горячкой договориться, толку нет.Для чого выяснять что-либо с горячей линией, если вам все равно идти в конкретное отделение, где вам откажут и будете выглядеть уже не напiвдурнем, а полностью дурачком.Сейчас можно выяснить, чтобы понимать как потом забрать и стоит ли связываться.А я считаю дурницею - совет поверить горячке Изи, что все будет ок и вам всё выдадут в отделении ТАСа.Есть очевидная проблема в обслуживании клиентов изи в тасе, вот в чем делоА не в горячке как панацее emeta

Повідомлень: 1945 З нами з: 19.03.09 Подякував: 76 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 182183184185 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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