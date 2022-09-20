emeta написав:Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI
А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).
А по факту у меня получалось вот так. В июне закончился валютный депозит. Обратился в поддержку izibank для заказа наличных. Заявку приняли, сказали, что отправили заявку в отделение и сообщат, когда получат ответ. Прошло пару дней, а ответа всё не было. Обратился еще раз - говорят, что ответа из отделения так и не получили. В городе несколько отделений, поэтому попросил отправить и в другие отделения. Сказали, что отправили. Прошло еще несколько дней, а ответа так и нет. В общем обращался я в поддержку раз может пять за пару недель, но так ни одно из отделений на заявку и не ответило. Потом как-то был возле отделения, зашел и спросил, можно ли получить. С разрешения начальника отделения дали 1000 (из 2500), а остальное сказали заказывать через поддержку izibank.
Мне тоже сказали в отделение тас-а, что им из Изи звонят (наверное это поддержка изи), пытаются заказать, а они им говорят что не могут выдать валюту. Нужно доработать этот процесс, иначе будет весело.
emeta написав:Зайдите в отделение ТАС и спросите, готовы ли они вообще выдавать с какого-либо счета или карты валюту клиентам IZI
А до чого тут їх готовність чи не готовність? Для отримання готівки ви маєте зробити її замовлення через гарячу лінію izi - конкретну суму, на конкретний день у конкретне відділення. Як каже сама підтримка робити таку заявку слід не раніше ніж за три робочих дні. А вже коли готівку замовили - у визначений день просто приходите у відділення і просто знімаєте свої кошти, не питаючи абстрактних дурниць про готовність відділення ТАСкомбанку обслуговувати клієнта цього ж самого банку (якими по суті є власники карток izi).
А до того що ваша рекомендацiя не слушна в принципi. Вирiшувати проблеми треба по мiрi виникнення i використовуючи правильний алгоритм. Для чого зараз йти до якогось вiддiлення ТАСу i щось там намагатись виясняти? Звичайно що на вас там подивляться як на напiвдурня. Вважаю, що починати треба з гарячки izi, а далi в залежностi вiд ситуацiї. А щодо прикладiв - мiй такий - депо у izi закiнчувалось у квiтнi (мабудь не треба розказувати яким "легким" це був момент з точки зору забезпечення вiддшлень банкiв валютою взагалi i особливо банкiвських установ з регiонiв частково окупованих та тих у яких йдуть активни бойовi дiї зокрема). Валюта теж специфiчна - ойро (доларами банки забезпеченi на мiй погляд набагато краще). Так ось замовляти ойро я почав за тиждень до закiнчення депо. Звичайно через гарячку. Мене теж намагались годувати "завтраками" ("ось-ось повинне вiдповiсти вiддiлення") а заявку все нiяк не пiдтвердували поки в день закiнчення не повiдомили, що в потрiбному менi вiддiленнi ойро нема. "То який вихiд ви менi можете запропонувати?" питав їх я. Вони щось бекали та мекали, втiм пообiцяли протягом години валюту знайти. I знайшли. Так - у iншому вiддiленнi, так банкнот було лише декiлька 50-ток - решта 20-тки (сума була менше 2000). Але усе спiлкування було виключно через гарячку izi i свої кошти я забрав. Тому повторюсь - вважаю дурницею пораду втрачати час (тим паче) та щось питати у працiвникiв ТАСа (ну хiба що у вас гарнi стосунки безпосередньо з керiвником конкретного вiддiлення). Це стосовно вашого "до чого". Щодо власне конвертацiйних вкладiв в izi - особисто я його не розглядаю для цього. I нiкого робити такi вклади в ньому не агiтую. Дякувати всевишньому - банкiв, що пропонують умови щонайменше не гiршi - вдосталь
А до того що ваша рекомендацiя не слушна в принципi. Вирiшувати проблеми треба по мiрi виникнення i використовуючи правильний алгоритм. Для чого зараз йти до якогось вiддiлення ТАСу i щось там намагатись виясняти? Звичайно що на вас там подивляться як на напiвдурня. Вважаю, що починати треба з гарячки izi, а далi в залежностi вiд ситуацiї. А щодо прикладiв - мiй такий - депо у izi закiнчувалось у квiтнi (мабудь не треба розказувати яким "легким" це був момент з точки зору забезпечення вiддшлень банкiв валютою взагалi i особливо банкiвських установ з регiонiв частково окупованих та тих у яких йдуть активни бойовi дiї зокрема). Валюта теж специфiчна - ойро (доларами банки забезпеченi на мiй погляд набагато краще). Так ось замовляти ойро я почав за тиждень до закiнчення депо. Звичайно через гарячку. Мене теж намагались годувати "завтраками" ("ось-ось повинне вiдповiсти вiддiлення") а заявку все нiяк не пiдтвердували поки в день закiнчення не повiдомили, що в потрiбному менi вiддiленнi ойро нема. "То який вихiд ви менi можете запропонувати?" питав їх я. Вони щось бекали та мекали, втiм пообiцяли протягом години валюту знайти. I знайшли. Так - у iншому вiддiленнi, так банкнот було лише декiлька 50-ток - решта 20-тки (сума була менше 2000). Але усе спiлкування було виключно через гарячку izi i свої кошти я забрав. Тому повторюсь - вважаю дурницею пораду втрачати час (тим паче) та щось питати у працiвникiв ТАСа (ну хiба що у вас гарнi стосунки безпосередньо з керiвником конкретного вiддiлення). Це стосовно вашого "до чого". Щодо власне конвертацiйних вкладiв в izi - особисто я його не розглядаю для цього. I нiкого робити такi вклади в ньому не агiтую. Дякувати всевишньому - банкiв, що пропонують умови щонайменше не гiршi - вдосталь
Так пробывали с горячкой договориться, толку нет. Для чого выяснять что-либо с горячей линией, если вам все равно идти в конкретное отделение, где вам откажут и будете выглядеть уже не напiвдурнем, а полностью дурачком.
Сейчас можно выяснить, чтобы понимать как потом забрать и стоит ли связываться. А я считаю дурницею - совет поверить горячке Изи, что все будет ок и вам всё выдадут в отделении ТАСа.
Есть очевидная проблема в обслуживании клиентов изи в тасе, вот в чем дело А не в горячке как панацее
Тобто мій реальной приклад коли через гарячку домовитись вдалось Ви до уваги чомусь не приймаєте? Це життя - обставин можуть бути самі різні і універсальної пігулки просто не існує. Втім звернення до гарячки в умовах коли депозит вже існує особисто мені виглядає абсолютно логічною дією на відміну від безглуздих походів до відділень з намаганням отримати якісь запевнення чи обіцянки на майбутнє.
Alien написав:Щодо власне конвертацiйних вкладiв в izi - особисто я його не розглядаю для цього. I нiкого робити такi вклади в ньому не агiтую. Дякувати всевишньому - банкiв, що пропонують умови щонайменше не гiршi - вдосталь
Если верить этой таблице (не знаю, насколько она актуальна), то банков, которые предлагают условия не хуже, как раз не очень много, если не сказать мало. Причем это тоже далеко не самые надежные и популярные банки. Тем не менее, открывать здесь конвертационный депозит в надежде потом забрать наличные я тоже не агитирую, и сам не открывал как раз из-за проблем получения наличных через ТАС.