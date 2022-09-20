Alien написав:ingtrans
не можу зрозуміти що ви намагаєтесь довести. Шо Тим хто вже має вклад не варто розпочинати з замовлення на гарячці? Заради еспериментв спробував замовити отримання у своєму місті - на четвер замовлення приняли, пообіцяли що валюта буде 100%. Сума невелика 300 ойро. Більше нарахунку просто не маю та й ті потрібні на інші цілі. Тому в підсумку замовлення анулював. На мой погляд валюта на конкретний проміжок часу Може виявитись відсутньою будь де. А може і зненацька виявитись там же не очікуєш на її наявність. Такі реалії теперішнього часу. І коли валюти дійсно нема то підтримка справді не спроможна вирішити питання її наявності оскільки довоєнні схеми не працюють.
А почему Вы считаете, что я что-то пытаюсь доказать или спорю с Вами? Я только рассказываю с чем столкнулся на собственном опыте и как это работает (ну или не работает), в том числе для тех, что планирует открыть здесь конвертационный депозит. В сухом остатке получается, в том числе и по Вашему предыдущему примеру, что проблемы с получением наличных есть и с ними запросто могут столкнуться клиенты, открывшие здесь конвертационный депозит.