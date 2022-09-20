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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:05
ingtrans не можу зрозуміти що ви намагаєтесь довести. Шо Тим хто вже має вклад не варто розпочинати з замовлення на гарячці? Заради еспериментв спробував замовити отримання у своєму місті - на четвер замовлення приняли, пообіцяли що валюта буде 100%. Сума невелика 300 ойро. Більше нарахунку просто не маю та й ті потрібні на інші цілі. Тому в підсумку замовлення анулював. На мой погляд валюта на конкретний проміжок часу Може виявитись відсутньою будь де. А може і зненацька виявитись там же не очікуєш на її наявність. Такі реалії теперішнього часу. І коли валюти дійсно нема то підтримка справді не спроможна вирішити питання її наявності оскільки довоєнні схеми не працюють.
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:31
А почему Вы считаете, что я что-то пытаюсь доказать или спорю с Вами? Я только рассказываю с чем столкнулся на собственном опыте и как это работает (ну или не работает), в том числе для тех, что планирует открыть здесь конвертационный депозит. В сухом остатке получается, в том числе и по Вашему предыдущему примеру, что проблемы с получением наличных есть и с ними запросто могут столкнуться клиенты, открывшие здесь конвертационный депозит.
Додано: Вів 20 вер, 2022 14:25
Перепрошую може не дуже ясно висловився - пiд умовами не гiршими мав на увазi не один конкретний показник (наприклад курс обмiну), а комплекс зручностей який для кожного буде свiй. Цей "комплекс зручностей" може включати у себе наприклад наявнiсть у банку певних рахункiв, близкiсть вiддiлень, зручнicть графiку їх роботи, ба навiть якi-не-якi гарнi стосунки з керiвником або пероналом конкретного вiддiлення тощо. Тобто за будь яких гарних фiнансових умов якщо у областi умовного вiддiлення УкрКапа, Альта, Прокредита, Агропроспериса, РВС, КредитВеста чи Укрбуда умови Райфа, Альфи, Укрексiма будуть для мене не гiршi, а суттєво кращими. При цьому до критеpiїв "кращостi" я ще вiдношу особистий минулий досвiд спiвпрацi з тим чи iншим банком а тому який був не був там курс - не розглядатиму можливостi розмiщеня депозиту в Тасi чи ОТР. Отже умови "не гiршi" - це досить особисте та й в умовному Кропивницькому та Києвi вони суттєво рiзнитимуться
Додано: Вів 20 вер, 2022 14:35
Re: izibank
Може тому що розповiдаючи про особистий досвiд ви згадуєте саме "алгоритм" який до того ж "правильний", про який крiм мене нiхто власне кажучи бiльше не писав. Якщо я помилився - жодних проблем. Перепрошую.
Наразi в сухому залишку проблема з готiвковою валютою може виникнути будь де. Особливо з конвертацiйними депо, бо навiть той факт що банки купували пiд цi вклади валюту на УМВБ зовсiм не гарантує її наявнiсть в готiвковому виглядi у третiй декадi жовтня коли кiлькiсть валютних вкладiв по яким настане термiн виплати у банках значно зросте у порiвняннi з поточними виплатами. Втiм сподiваюсь що усi учасники "клуба 50к" успiшно отримають свої кревнi, чого щиро усiм бажаю
Додано: Вів 20 вер, 2022 15:03
Re: izibank
Потому что я считаю, что он действительно правильный, а не "правильный".
Может, и есть подозрение, что в банках без отделений, такая проблема может возникать чаще. Опять же из личного опыта, на последнее время снимал валюту в 4 разных банках, причем в 2 из них по 3 раза, и проблема пока возникла только с izibank.
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