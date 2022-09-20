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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 183184185186 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 5 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 3 Всього голосів : 14 Додано: Вів 20 вер, 2022 13:05 ingtrans не можу зрозуміти що ви намагаєтесь довести. Шо Тим хто вже має вклад не варто розпочинати з замовлення на гарячці? Заради еспериментв спробував замовити отримання у своєму місті - на четвер замовлення приняли, пообіцяли що валюта буде 100%. Сума невелика 300 ойро. Більше нарахунку просто не маю та й ті потрібні на інші цілі. Тому в підсумку замовлення анулював. На мой погляд валюта на конкретний проміжок часу Може виявитись відсутньою будь де. А може і зненацька виявитись там же не очікуєш на її наявність. Такі реалії теперішнього часу. І коли валюти дійсно нема то підтримка справді не спроможна вирішити питання її наявності оскільки довоєнні схеми не працюють. Alien Повідомлень: 710 З нами з: 12.01.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 вер, 2022 13:31 Alien написав: ingtrans не можу зрозуміти що ви намагаєтесь довести. Шо Тим хто вже має вклад не варто розпочинати з замовлення на гарячці? Заради еспериментв спробував замовити отримання у своєму місті - на четвер замовлення приняли, пообіцяли що валюта буде 100%. Сума невелика 300 ойро. Більше нарахунку просто не маю та й ті потрібні на інші цілі. Тому в підсумку замовлення анулював. На мой погляд валюта на конкретний проміжок часу Може виявитись відсутньою будь де. А може і зненацька виявитись там же не очікуєш на її наявність. Такі реалії теперішнього часу. І коли валюти дійсно нема то підтримка справді не спроможна вирішити питання її наявності оскільки довоєнні схеми не працюють. не можу зрозуміти що ви намагаєтесь довести. Шо Тим хто вже має вклад не варто розпочинати з замовлення на гарячці? Заради еспериментв спробував замовити отримання у своєму місті - на четвер замовлення приняли, пообіцяли що валюта буде 100%. Сума невелика 300 ойро. Більше нарахунку просто не маю та й ті потрібні на інші цілі. Тому в підсумку замовлення анулював. На мой погляд валюта на конкретний проміжок часу Може виявитись відсутньою будь де. А може і зненацька виявитись там же не очікуєш на її наявність. Такі реалії теперішнього часу. І коли валюти дійсно нема то підтримка справді не спроможна вирішити питання її наявності оскільки довоєнні схеми не працюють.

А почему Вы считаете, что я что-то пытаюсь доказать или спорю с Вами? Я только рассказываю с чем столкнулся на собственном опыте и как это работает (ну или не работает), в том числе для тех, что планирует открыть здесь конвертационный депозит. В сухом остатке получается, в том числе и по Вашему предыдущему примеру, что проблемы с получением наличных есть и с ними запросто могут столкнуться клиенты, открывшие здесь конвертационный депозит. А почему Вы считаете, что я что-то пытаюсь доказать или спорю с Вами? Я только рассказываю с чем столкнулся на собственном опыте и как это работает (ну или не работает), в том числе для тех, что планирует открыть здесь конвертационный депозит. В сухом остатке получается, в том числе и по Вашему предыдущему примеру, что проблемы с получением наличных есть и с ними запросто могут столкнуться клиенты, открывшие здесь конвертационный депозит. ingtrans

Повідомлень: 3617 З нами з: 31.07.19 Подякував: 105 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 вер, 2022 14:25 mustbe написав: Alien написав: Щодо власне конвертацiйних вкладiв в izi - особисто я його не розглядаю для цього. I нiкого робити такi вклади в ньому не агiтую. Дякувати всевишньому - банкiв, що пропонують умови щонайменше не гiршi - вдосталь Щодо власне конвертацiйних вкладiв в izi - особисто я його не розглядаю для цього. I нiкого робити такi вклади в ньому не агiтую. Дякувати всевишньому - банкiв, що пропонують умови щонайменше не гiршi - вдосталь

Вдосталь - это ровно один, рояль.

Во всех других банках условия хуже. Вдосталь - это ровно один, рояль.Во всех других банках условия хуже.

Перепрошую може не дуже ясно висловився - пiд умовами не гiршими мав на увазi не один конкретний показник (наприклад курс обмiну), а комплекс зручностей який для кожного буде свiй. Цей "комплекс зручностей" може включати у себе наприклад наявнiсть у банку певних рахункiв, близкiсть вiддiлень, зручнicть графiку їх роботи, ба навiть якi-не-якi гарнi стосунки з керiвником або пероналом конкретного вiддiлення тощо. Тобто за будь яких гарних фiнансових умов якщо у областi умовного вiддiлення УкрКапа, Альта, Прокредита, Агропроспериса, РВС, КредитВеста чи Укрбуда умови Райфа, Альфи, Укрексiма будуть для мене не гiршi, а суттєво кращими. При цьому до критеpiїв "кращостi" я ще вiдношу особистий минулий досвiд спiвпрацi з тим чи iншим банком а тому який був не був там курс - не розглядатиму можливостi розмiщеня депозиту в Тасi чи ОТР. Отже умови "не гiршi" - це досить особисте та й в умовному Кропивницькому та Києвi вони суттєво рiзнитимуться Перепрошую може не дуже ясно висловився - пiд умовами не гiршими мав на увазi не один конкретний показник (наприклад курс обмiну), а комплекс зручностей який для кожного буде свiй. Цей "комплекс зручностей" може включати у себе наприклад наявнiсть у банку певних рахункiв, близкiсть вiддiлень, зручнicть графiку їх роботи, ба навiть якi-не-якi гарнi стосунки з керiвником або пероналом конкретного вiддiлення тощо. Тобто за будь яких гарних фiнансових умов якщо у областi умовного вiддiлення УкрКапа, Альта, Прокредита, Агропроспериса, РВС, КредитВеста чи Укрбуда умови Райфа, Альфи, Укрексiма будуть для мене не гiршi, а суттєво кращими. При цьому до критеpiїв "кращостi" я ще вiдношу особистий минулий досвiд спiвпрацi з тим чи iншим банком а тому який був не був там курс - не розглядатиму можливостi розмiщеня депозиту в Тасi чи ОТР. Отже умови "не гiршi" - це досить особисте та й в умовному Кропивницькому та Києвi вони суттєво рiзнитимуться Alien Повідомлень: 710 З нами з: 12.01.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 вер, 2022 14:35 Re: izibank ingtrans написав: А почему Вы считаете, что я что-то пытаюсь доказать или спорю с Вами? А почему Вы считаете, что я что-то пытаюсь доказать или спорю с Вами? Може тому що розповiдаючи про особистий досвiд ви згадуєте саме "алгоритм" який до того ж "правильний", про який крiм мене нiхто власне кажучи бiльше не писав. Якщо я помилився - жодних проблем. Перепрошую.

ingtrans написав: В сухом остатке получается, в том числе и по Вашему предыдущему примеру, что проблемы с получением наличных есть и с ними запросто могут столкнуться клиенты, открывшие здесь конвертационный депозит. В сухом остатке получается, в том числе и по Вашему предыдущему примеру, что проблемы с получением наличных есть и с ними запросто могут столкнуться клиенты, открывшие здесь конвертационный депозит.

Наразi в сухому залишку проблема з готiвковою валютою може виникнути будь де. Особливо з конвертацiйними депо, бо навiть той факт що банки купували пiд цi вклади валюту на УМВБ зовсiм не гарантує її наявнiсть в готiвковому виглядi у третiй декадi жовтня коли кiлькiсть валютних вкладiв по яким настане термiн виплати у банках значно зросте у порiвняннi з поточними виплатами. Втiм сподiваюсь що усi учасники "клуба 50к" успiшно отримають свої кревнi, чого щиро усiм бажаю Може тому що розповiдаючи про особистий досвiд ви згадуєте саме "алгоритм" який до того ж "правильний", про який крiм мене нiхто власне кажучи бiльше не писав. Якщо я помилився - жодних проблем. Перепрошую.Наразi в сухому залишку проблема з готiвковою валютою може виникнути будь де. Особливо з конвертацiйними депо, бо навiть той факт що банки купували пiд цi вклади валюту на УМВБ зовсiм не гарантує її наявнiсть в готiвковому виглядi у третiй декадi жовтня коли кiлькiсть валютних вкладiв по яким настане термiн виплати у банках значно зросте у порiвняннi з поточними виплатами. Втiм сподiваюсь що усi учасники "клуба 50к" успiшно отримають свої кревнi, чого щиро усiм бажаю Alien Повідомлень: 710 З нами з: 12.01.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 вер, 2022 15:03 Re: izibank Alien написав: Може тому що розповiдаючи про особистий досвiд ви згадуєте саме "алгоритм" який до того ж "правильний", про який крiм мене нiхто власне кажучи бiльше не писав. Може тому що розповiдаючи про особистий досвiд ви згадуєте саме "алгоритм" який до того ж "правильний", про який крiм мене нiхто власне кажучи бiльше не писав.

Потому что я считаю, что он действительно правильный, а не "правильный".

Alien написав: Наразi в сухому залишку проблема з готiвковою валютою може виникнути будь де. Наразi в сухому залишку проблема з готiвковою валютою може виникнути будь де.

Может, и есть подозрение, что в банках без отделений, такая проблема может возникать чаще. Опять же из личного опыта, на последнее время снимал валюту в 4 разных банках, причем в 2 из них по 3 раза, и проблема пока возникла только с izibank. Потому что я считаю, что он действительно правильный, а не "правильный".Может, и есть подозрение, что в банках без отделений, такая проблема может возникать чаще. Опять же из личного опыта, на последнее время снимал валюту в 4 разных банках, причем в 2 из них по 3 раза, и проблема пока возникла только с izibank. ingtrans

Повідомлень: 3617 З нами з: 31.07.19 Подякував: 105 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 183184185186 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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