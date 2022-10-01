RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:43

  joik написав:Раз двадцать тыкнул в кредитку, чтобы посмотреть кредитный лимит, вот настройки карточки выдает без проблем, а лимит посмотреть, нужно нервы попортить, такой маленький ньюанс, а портит все мобильное приложение!

нуна тыкать прям В ПРОСВЕТ между циферками и "доступно" -- 146% рез-т :mrgreen:
Ну УХ-програмер у них уволился, ну шо поделать :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3186
З нами з: 05.05.21
Подякував: 198 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 09:46

До войны кредлимит был 10000, им, естественно, не пользовался, т.к. были более интересные варианты в других банках.
Когда всем срезали, мне тоже уменьшили до 0.

Сейчас, в связи со скудостью предложений по кешбэку, обратил внимание на 1,5% (грязными) на продукты. Но кредлимита нет, а за свои - тогда уж лучше лишний раз пополнить Б5 Тасину, с которой, правда, весь кредлимит выбрал за 20 дней сентября (там один лимит на Б5 и Пудру).

Вопросов, собственно, несколько:
1. Как я понял, новичкам наливают. А тем, у кого был кредлимит до войны, и кому срезали: как идет возврат? Всем вернули, не всем?
2. Какие-то действия для возврата можно предпринять или сидеть и ждать, пока банк разродится?
Искатель
 
Повідомлень: 5550
З нами з: 22.02.16
Подякував: 856 раз.
Подякували: 4645 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 184185186187
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.