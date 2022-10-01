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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 184185186187 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 5 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 3 Всього голосів : 14 Додано: Чет 29 вер, 2022 11:43 joik написав: Раз двадцать тыкнул в кредитку, чтобы посмотреть кредитный лимит, вот настройки карточки выдает без проблем, а лимит посмотреть, нужно нервы попортить, такой маленький ньюанс, а портит все мобильное приложение! Раз двадцать тыкнул в кредитку, чтобы посмотреть кредитный лимит, вот настройки карточки выдает без проблем, а лимит посмотреть, нужно нервы попортить, такой маленький ньюанс, а портит все мобильное приложение!

нуна тыкать прям В ПРОСВЕТ между циферками и "доступно" -- 146% рез-т

Ну УХ-програмер у них уволился, ну шо поделать нуна тыкать прям В ПРОСВЕТ между циферками и "доступно" -- 146% рез-тНу УХ-програмер у них уволился, ну шо поделать Amethyst

Повідомлень: 3186 З нами з: 05.05.21 Подякував: 198 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 жов, 2022 09:46 До войны кредлимит был 10000, им, естественно, не пользовался, т.к. были более интересные варианты в других банках.

Когда всем срезали, мне тоже уменьшили до 0.



Сейчас, в связи со скудостью предложений по кешбэку, обратил внимание на 1,5% (грязными) на продукты. Но кредлимита нет, а за свои - тогда уж лучше лишний раз пополнить Б5 Тасину, с которой, правда, весь кредлимит выбрал за 20 дней сентября (там один лимит на Б5 и Пудру).



Вопросов, собственно, несколько:

1. Как я понял, новичкам наливают. А тем, у кого был кредлимит до войны, и кому срезали: как идет возврат? Всем вернули, не всем?

2. Какие-то действия для возврата можно предпринять или сидеть и ждать, пока банк разродится? Искатель Повідомлень: 5550 З нами з: 22.02.16 Подякував: 856 раз. Подякували: 4645 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 жов, 2022 11:54 Дивлюся історію операцій Заначки - ізя навіть тут накосячив. Як вже вони її розфарбовують зрозуміти неможливо: то нарахування відсотків та відрахування податків повністю чорні, то відсотки зелені, а податки червоні, то навпаки податки зелені, а червоні відсотки... Одна справа, якщо вони так лише розфарбовують, а як дійсно так рахують? Хтось пробував перевіряти? klug Повідомлень: 7571 З нами з: 18.08.14 Подякував: 317 раз. Подякували: 1069 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 184185186187 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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