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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:43

  joik написав:Раз двадцать тыкнул в кредитку, чтобы посмотреть кредитный лимит, вот настройки карточки выдает без проблем, а лимит посмотреть, нужно нервы попортить, такой маленький ньюанс, а портит все мобильное приложение!

нуна тыкать прям В ПРОСВЕТ между циферками и "доступно" -- 146% рез-т :mrgreen:
Ну УХ-програмер у них уволился, ну шо поделать :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 09:46

До войны кредлимит был 10000, им, естественно, не пользовался, т.к. были более интересные варианты в других банках.
Когда всем срезали, мне тоже уменьшили до 0.

Сейчас, в связи со скудостью предложений по кешбэку, обратил внимание на 1,5% (грязными) на продукты. Но кредлимита нет, а за свои - тогда уж лучше лишний раз пополнить Б5 Тасину, с которой, правда, весь кредлимит выбрал за 20 дней сентября (там один лимит на Б5 и Пудру).

Вопросов, собственно, несколько:
1. Как я понял, новичкам наливают. А тем, у кого был кредлимит до войны, и кому срезали: как идет возврат? Всем вернули, не всем?
2. Какие-то действия для возврата можно предпринять или сидеть и ждать, пока банк разродится?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 11:54

Дивлюся історію операцій Заначки - ізя навіть тут накосячив. Як вже вони її розфарбовують зрозуміти неможливо: то нарахування відсотків та відрахування податків повністю чорні, то відсотки зелені, а податки червоні, то навпаки податки зелені, а червоні відсотки... Одна справа, якщо вони так лише розфарбовують, а як дійсно так рахують? Хтось пробував перевіряти?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:37

Re: izibank

Искатель, попробуйте установить кредитный лимит 9к грн. Это должно понизить текущий лимит 10к до 9к грн, но при этом его разблокирует.
Howl
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