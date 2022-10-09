Додано: Суб 01 жов, 2022 09:46

До войны кредлимит был 10000, им, естественно, не пользовался, т.к. были более интересные варианты в других банках.

Когда всем срезали, мне тоже уменьшили до 0.



Сейчас, в связи со скудостью предложений по кешбэку, обратил внимание на 1,5% (грязными) на продукты. Но кредлимита нет, а за свои - тогда уж лучше лишний раз пополнить Б5 Тасину, с которой, правда, весь кредлимит выбрал за 20 дней сентября (там один лимит на Б5 и Пудру).



Вопросов, собственно, несколько:

1. Как я понял, новичкам наливают. А тем, у кого был кредлимит до войны, и кому срезали: как идет возврат? Всем вернули, не всем?

2. Какие-то действия для возврата можно предпринять или сидеть и ждать, пока банк разродится?