нуна тыкать прям В ПРОСВЕТ между циферками и "доступно" -- 146% рез-т
Ну УХ-програмер у них уволился, ну шо поделать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:43
нуна тыкать прям В ПРОСВЕТ между циферками и "доступно" -- 146% рез-т
Ну УХ-програмер у них уволился, ну шо поделать
Додано: Суб 01 жов, 2022 09:46
До войны кредлимит был 10000, им, естественно, не пользовался, т.к. были более интересные варианты в других банках.
Когда всем срезали, мне тоже уменьшили до 0.
Сейчас, в связи со скудостью предложений по кешбэку, обратил внимание на 1,5% (грязными) на продукты. Но кредлимита нет, а за свои - тогда уж лучше лишний раз пополнить Б5 Тасину, с которой, правда, весь кредлимит выбрал за 20 дней сентября (там один лимит на Б5 и Пудру).
Вопросов, собственно, несколько:
1. Как я понял, новичкам наливают. А тем, у кого был кредлимит до войны, и кому срезали: как идет возврат? Всем вернули, не всем?
2. Какие-то действия для возврата можно предпринять или сидеть и ждать, пока банк разродится?
Додано: Суб 01 жов, 2022 11:54
Дивлюся історію операцій Заначки - ізя навіть тут накосячив. Як вже вони її розфарбовують зрозуміти неможливо: то нарахування відсотків та відрахування податків повністю чорні, то відсотки зелені, а податки червоні, то навпаки податки зелені, а червоні відсотки... Одна справа, якщо вони так лише розфарбовують, а як дійсно так рахують? Хтось пробував перевіряти?
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:37
Re: izibank
Искатель, попробуйте установить кредитный лимит 9к грн. Это должно понизить текущий лимит 10к до 9к грн, но при этом его разблокирует.
Додано: Суб 01 жов, 2022 18:38
Додано: Чет 06 жов, 2022 12:14
Re: izibank
В бета-версии приложения, которое распространяется через Gooogle Play, появилась возможность покупать облигации UA4000225668 и UA4000225809.
Додано: Чет 06 жов, 2022 16:43
В последней версии приложения добавили возможность выбора третьей категории кэшбека.
Додано: Нед 09 жов, 2022 20:40
абсолютная бездарность
Назвать это банком - себя не уважать.
Комса родила нечто, с которым уже на этапе регистрации не хочется иметь дела.
Регистрацию невозможно пройти уже вторую неделю. Все советы кала сводятся к тому, что попробуйте преустановить приложуху и пришлите скрин. Приложуха переустановлена несколько раз - безрезультатно, скрины сделаны и отосланы - безрезультатно.
Зато валит куча рекламы.
Как можно доверять деньги этой конторе, если они не могут решить вопрос с регистрацией новых клиентов?
В общем поудалял я всю эту хрень из телефона, не дождавшись ответа от них.
Будьте осторожны - это мошенники, и вы можете не увидить свои деньги!!! Само название намекает на хитрость, а точнее прямо говорит...
Смело вычёркиваем из списка!
Додано: Нед 09 жов, 2022 21:46
deneg net
Які у Вас підстави говорити про шахрайство та втрату коштів, якщо Ви навіть не змогли стати клієнтом?
Додано: Нед 09 жов, 2022 22:10
Re: izibank
абсолютная бездарность юзера
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