Додано: Нед 09 жов, 2022 22:31

klug написав: deneg net

Які у Вас підстави говорити про шахрайство та втрату коштів, якщо Ви навіть не змогли стати клієнтом? Які у Вас підстави говорити про шахрайство та втрату коштів, якщо Ви навіть не змогли стати клієнтом?

Підстави досить чіткі. Якщо вам це не зрозуміло, то спробую пояснити.Цей клон комси не може зареєстровати нового клієнта протягом двох тижнів. При цьому вони взяли від клієнта всі необхідні документи, і що вони з ними роблять дві неділі - не зрозуміло. Але за наданими документами и телефоном вже активно працює реклама. Можливо мої документи використовуются і ще десь. А чому б ні? Договір зі мною не складений, клієнтом я не являюся, а документи сам надав. Це хіба не шехрайство?От і думайте як вам будуть повертати ваші кошти, коли на початковому етапі почінаються ось такі шахарйські дії.Мені все одно, я вже не маю бажання співпрацювати с цією конторою, але вирішувати вам, чи варто воно того.У банка саме головне - це репутація, а тут вона вже замарана.P.S. Багато було пержито ТА, і всякий раз люди не вірили до останнього що є проблеми. Захищали ось такі контори, а потім кричали де мої гроші? Не всім дано бачити тревожні дзвіночки...