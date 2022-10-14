|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 жов, 2022 22:31
klug написав:deneg net
Які у Вас підстави говорити про шахрайство та втрату коштів, якщо Ви навіть не змогли стати клієнтом?
Підстави досить чіткі. Якщо вам це не зрозуміло, то спробую пояснити.
Цей клон комси не може зареєстровати нового клієнта протягом двох тижнів. При цьому вони взяли від клієнта всі необхідні документи, і що вони з ними роблять дві неділі - не зрозуміло. Але за наданими документами и телефоном вже активно працює реклама. Можливо мої документи використовуются і ще десь. А чому б ні? Договір зі мною не складений, клієнтом я не являюся, а документи сам надав. Це хіба не шехрайство?
От і думайте як вам будуть повертати ваші кошти, коли на початковому етапі почінаються ось такі шахарйські дії.
Мені все одно, я вже не маю бажання співпрацювати с цією конторою, але вирішувати вам, чи варто воно того.
У банка саме головне - це репутація, а тут вона вже замарана.
P.S. Багато було пержито ТА, і всякий раз люди не вірили до останнього що є проблеми. Захищали ось такі контори, а потім кричали де мої гроші? Не всім дано бачити тревожні дзвіночки...
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:36
Зручний банк, не розумію чому про монобанк всі говорять а про ізібанк ні
-
nanode4418
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.10.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 жов, 2022 15:32
nanode4418 написав:
Зручний банк, не розумію чому про монобанк всі говорять а про ізібанк ні
Ганна Сергіївна не витягує ваші бюджети.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7610
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 1073 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 12 жов, 2022 17:38
nanode4418 написав:
Зручний банк, не розумію чому про монобанк всі говорять а про ізібанк ні
да-да, см. viewtopic.php?p=5496126#p5496126
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3218
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 595 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Чет 13 жов, 2022 11:55
Вопрос к знатокам, изя начисляет % если пополнить(потянуть) в субботу или воскресенье?
-
vcy
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 жов, 2022 20:30
nanode4418 написав:
Зручний банк, не розумію чому про монобанк всі говорять а про ізібанк ні
Потому что Моно банк - это БАНК, а изя - это сборище каких-то неудачников, которые пытаются учиться на нас и наших деньгах. Даже не представляю кто может поменять МОНЮ на изю. Может какой-то сумашедший или любитель острых ощущений.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:01
deneg net написав:
Потому что Моно банк - это БАНК, а изя - это сборище каких-то неудачников, которые пытаются учиться на нас и наших деньгах. Даже не представляю кто может поменять МОНЮ на изю. Может какой-то сумашедший или любитель острых ощущений.
Или любитель 1,5% кешбэка на продукты за кредитные и доллара по 36.9343
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 889
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2074 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:06
novichok написав: ramzes4 написав:
и доллара по 36.9343
Цікаво, хтось скористався послугою?
Да, почему бы и нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6487
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 864 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:16
mustbe написав: novichok написав: ramzes4 написав:
и доллара по 36.9343
Цікаво, хтось скористався послугою?
Да, почему бы и нет
Не кожен може у ізі відкрити рахунок, мало хто може це зробити
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7610
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 1073 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|