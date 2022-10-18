Потому что не всем нужен электронный доллар в виртуальном банке
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:35
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:58
та легко.
например сразу, когда моня кривыми(или липкими) руками ломбарда по окончанию 3 месяцев прокинет с наличной валютой всех своих обожателей.
(за комсомольский Универсал, как и за ТАС с вассалами, беспокойства гораздо меньше)
Додано: Вів 18 жов, 2022 08:53
Додано: Вів 18 жов, 2022 19:20
|