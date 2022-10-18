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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:35

  mustbe написав:
  novichok написав:
  ramzes4 написав: и доллара по 36.9343 8)

Цікаво, хтось скористався послугою?

Да, почему бы и нет

Потому что не всем нужен электронный доллар в виртуальном банке :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:58

  deneg net написав:
  nanode4418 написав:Зручний банк, не розумію чому про монобанк всі говорять а про ізібанк ні
Потому что Моно банк - это БАНК, а изя - это сборище каких-то неудачников, которые пытаются учиться на нас и наших деньгах.
Даже не представляю кто может поменять МОНЮ на изю. Может какой-то сумашедший или любитель острых ощущений.
та легко.
например сразу, когда моня кривыми(или липкими) руками ломбарда по окончанию 3 месяцев прокинет с наличной валютой всех своих обожателей.
(за комсомольский Универсал, как и за ТАС с вассалами, беспокойства гораздо меньше)
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:53

  deneg net написав:
  nanode4418 написав:Потому что Моно банк - это БАНК.....

А что у монобанка от собственно банка? слово "банк" в названии? Обычная платежная прокладка с весьма ограниченными возможностями. Банк не заинтересован в кредитовании. Откровенно не заинтересован. А значит это не совсем банк.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 19:20

  Ромасик написав:Потому что не всем нужен электронный доллар в виртуальном банке :)

Но увы, жизнь довела, я тоже сюда влошился. Посмотрю, чем кончится
Ромасик
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  #<1 ... 186187188189
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