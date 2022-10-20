Потому что не всем нужен электронный доллар в виртуальном банке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:35
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:58
та легко.
например сразу, когда моня кривыми(или липкими) руками ломбарда по окончанию 3 месяцев прокинет с наличной валютой всех своих обожателей.
(за комсомольский Универсал, как и за ТАС с вассалами, беспокойства гораздо меньше)
Додано: Вів 18 жов, 2022 08:53
Додано: Вів 18 жов, 2022 19:20
Додано: Сер 19 жов, 2022 21:18
Сегодня вечером мобильное приложение банка на телефоне РедМи 10Т лайт перестало реагировать, даже панель с набором цифр для ввода пароля не показывает, у кого то такое наблюдается?
Додано: Чет 20 жов, 2022 07:54
Re: izibank
joik, проблема общая. Наблюдается у всех. Банк про проблему знает, завязана, вроде как, на северной части банка. В общем, необходимо ожидать исправления.
Додано: Чет 20 жов, 2022 09:16
Додано: Чет 20 жов, 2022 09:54
В разрезе дискуссии, что изи это не наши клиенты, тоже смотрю, депозитный договор заключен с таскомбанком в лице зампреда и все счета естественно тазика. Никаких приписок, что это недосчета нет. Так что всегда можно поводить договором по носу начальнику отделения, пусть обтекает. И жалобы в нбу тоже будут на имя тазика. Я понимаю, что это теории, но юридически обоснованные, так что пусть сказки о разных банках рассказывают в маркетинговых буклетах. Это даже не с моно в абанке снимать. Отцы за детей пусть отвечают.
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