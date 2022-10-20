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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 жов, 2022 10:05
joik написав: Howl написав:
joik, проблема общая. Наблюдается у всех. Банк про проблему знает, завязана, вроде как, на северной части банка. В общем, необходимо ожидать исправления.
Спасибо, ожидаем!
Долго что-то исправляют.
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lara_08
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