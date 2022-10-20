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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:05

  joik написав:
  Howl написав:joik, проблема общая. Наблюдается у всех. Банк про проблему знает, завязана, вроде как, на северной части банка. В общем, необходимо ожидать исправления.


Спасибо, ожидаем!

Долго что-то исправляют.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:43

  lara_08 написав:Долго что-то исправляют.

Прислали пуш с извинениями. Пишут, что только андроид пострадал. Ремонтируют
User253
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:33

  ternofond написав:Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.

Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?
акет
 
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