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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 жов, 2022 10:05
joik написав: Howl написав:
joik, проблема общая. Наблюдается у всех. Банк про проблему знает, завязана, вроде как, на северной части банка. В общем, необходимо ожидать исправления.
Спасибо, ожидаем!
Долго что-то исправляют.
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lara_08
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Додано: Чет 20 жов, 2022 10:43
lara_08 написав:
Долго что-то исправляют.
Прислали пуш с извинениями. Пишут, что только андроид пострадал. Ремонтируют
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User253
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Додано: Чет 20 жов, 2022 12:33
ternofond написав:
Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?
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акет
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:00
акет написав: ternofond написав:
Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?
Гуглите izibank 0,4,2. У меня нашло на сайте Apksos. Ищите там древнюю версию 0,4,2, качаете. Возможно, потребуется снятие защиты с телефона.
Далее с гугл плей устанавливаете split apk и скармливаете ему скачанный zip с 0,4,2
При помощи его устанавливаете.
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Ромасик
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:37
У меня все еще не работает!
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pfauter
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:05
Ромасик написав: акет написав: ternofond написав:
Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?
Гуглите izibank 0,4,2. У меня нашло на сайте Apksos. Ищите там древнюю версию 0,4,2, качаете. Возможно, потребуется снятие защиты с телефона.
Далее с гугл плей устанавливаете split apk и скармливаете ему скачанный zip с 0,4,2
При помощи его устанавливаете.
Ага, а потім в аплікуху з невідомого джерела передати логіни/паролі від ІБ, дуже розумно і обачно, що тут скажеш
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Faceless
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:13
Ізя максимально не париться. За добу могли б уже й самі стару версію в GP залити. Але вони izi поставились до проблеми.
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klug
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