|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 жов, 2022 10:05
joik написав: Howl написав:
joik, проблема общая. Наблюдается у всех. Банк про проблему знает, завязана, вроде как, на северной части банка. В общем, необходимо ожидать исправления.
Спасибо, ожидаем!
Долго что-то исправляют.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 401
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 жов, 2022 10:43
lara_08 написав:
Долго что-то исправляют.
Прислали пуш с извинениями. Пишут, что только андроид пострадал. Ремонтируют
-
User253
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 11.09.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 жов, 2022 12:33
ternofond написав:
Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?
-
акет
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:00
акет написав: ternofond написав:
Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?
Гуглите izibank 0,4,2. У меня нашло на сайте Apksos. Ищите там древнюю версию 0,4,2, качаете. Возможно, потребуется снятие защиты с телефона.
Далее с гугл плей устанавливаете split apk и скармливаете ему скачанный zip с 0,4,2
При помощи его устанавливаете.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5178
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:37
У меня все еще не работает!
-
pfauter
-
-
- Повідомлень: 370
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 жов, 2022 22:05
Ромасик написав: акет написав: ternofond написав:
Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?
Гуглите izibank 0,4,2. У меня нашло на сайте Apksos. Ищите там древнюю версию 0,4,2, качаете. Возможно, потребуется снятие защиты с телефона.
Далее с гугл плей устанавливаете split apk и скармливаете ему скачанный zip с 0,4,2
При помощи его устанавливаете.
Ага, а потім в аплікуху з невідомого джерела передати логіни/паролі від ІБ, дуже розумно і обачно, що тут скажеш
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32162
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7603 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:13
Ізя максимально не париться. За добу могли б уже й самі стару версію в GP залити. Але вони izi поставились до проблеми.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7623
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 1079 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:33
klug написав:
Ізя максимально не париться. За добу могли б уже й самі стару версію в GP залити. Але вони izi поставились до проблеми.
Так і не працює мобільний додаток! Це якись піпець, гроші зависли!!!
Представника тут не має?
-
joik
-
-
- Повідомлень: 651
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:16
joik написав: klug написав:
Ізя максимально не париться. За добу могли б уже й самі стару версію в GP залити. Але вони izi поставились до проблеми.
Так і не працює мобільний додаток! Це якись піпець, гроші зависли!!!
Представника тут не має?
Нет. На минфине тоже похоже нет. Дно полное. Поддержка ничего внятного по срокам не отвечает.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 401
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|