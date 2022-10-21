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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:05

  joik написав:
  Howl написав:joik, проблема общая. Наблюдается у всех. Банк про проблему знает, завязана, вроде как, на северной части банка. В общем, необходимо ожидать исправления.


Спасибо, ожидаем!

Долго что-то исправляют.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:43

  lara_08 написав:Долго что-то исправляют.

Прислали пуш с извинениями. Пишут, что только андроид пострадал. Ремонтируют
User253
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:33

  ternofond написав:Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.

Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:00

  акет написав:
  ternofond написав:Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.

Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?

Гуглите izibank 0,4,2. У меня нашло на сайте Apksos. Ищите там древнюю версию 0,4,2, качаете. Возможно, потребуется снятие защиты с телефона.
Далее с гугл плей устанавливаете split apk и скармливаете ему скачанный zip с 0,4,2
При помощи его устанавливаете.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:37

Re: izibank

У меня все еще не работает!
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:05

Re: izibank

Ромасик написав:
  акет написав:
  ternofond написав:Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.

Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?

Гуглите izibank 0,4,2. У меня нашло на сайте Apksos. Ищите там древнюю версию 0,4,2, качаете. Возможно, потребуется снятие защиты с телефона.
Далее с гугл плей устанавливаете split apk и скармливаете ему скачанный zip с 0,4,2
При помощи его устанавливаете.


Ага, а потім в аплікуху з невідомого джерела передати логіни/паролі від ІБ, дуже розумно і обачно, що тут скажеш
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:13

Ізя максимально не париться. За добу могли б уже й самі стару версію в GP залити. Але вони izi поставились до проблеми.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:33

  klug написав:Ізя максимально не париться. За добу могли б уже й самі стару версію в GP залити. Але вони izi поставились до проблеми.


Так і не працює мобільний додаток! Це якись піпець, гроші зависли!!!
Представника тут не має?
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:16

  joik написав:
  klug написав:Ізя максимально не париться. За добу могли б уже й самі стару версію в GP залити. Але вони izi поставились до проблеми.


Так і не працює мобільний додаток! Це якись піпець, гроші зависли!!!
Представника тут не має?

Нет. На минфине тоже похоже нет. Дно полное. Поддержка ничего внятного по срокам не отвечает.
lara_08
 
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