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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

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izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:09

  Ромасик написав:
Faceless написав:Ага, а потім в аплікуху з невідомого джерела передати логіни/паролі від ІБ, дуже розумно і обачно, що тут скажеш

Я вчора все оформив.
на кого- на админа того сайта Apksos ? :lol: у него ж теперь все пароли, шифры и явки :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:35

Re: izibank

Ну, без фин.номера с одним паролем там много не наколядуешь.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:57

  Ромасик написав:
  акет написав:
  ternofond написав:Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.

Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?

Гуглите izibank 0,4,2. У меня нашло на сайте Apksos. Ищите там древнюю версию 0,4,2, качаете. Возможно, потребуется снятие защиты с телефона.
Далее с гугл плей устанавливаете split apk и скармливаете ему скачанный zip с 0,4,2
При помощи его устанавливаете.

Установил версию 0.4.2 , но войти все равно не могу, пускает ввести пин код для входа, а дальше никакой реакции.
акет
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:52

Ну що, вже певно до понеділка? Працювати на вихідних - це якось не ізі. Тепер при виборі банки буде новий критерій - платформа телефону має співпадати з платформою власника/власниці банки. Інакше розробники будуть забивати на вас болта і нікого це не буде парити. Усім любителям дешевого долярчика терміново купити огризки.
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3
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:21

Re: izibank

Кащей написав:Ну, без фин.номера с одним паролем там много не наколядуешь.
Я тоже так думаю. Тем более у меня кредлимита нет.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:26

Re: izibank

акет написав:
  Ромасик написав:Гуглите izibank 0,4,2. У меня нашло на сайте Apksos. Ищите там древнюю версию 0,4,2, качаете. Возможно, потребуется снятие защиты с телефона.
Далее с гугл плей устанавливаете split apk и скармливаете ему скачанный zip с 0,4,2
При помощи его устанавливаете.

Установил версию 0.4.2 , но войти все равно не могу, пускает ввести пин код для входа, а дальше никакой реакции.

Проверил сейчас, норм работает и по пальцу и по пину.
Вы же 0,4,4 удалили перед установкой? У меня по крайней мере без удаления не давало установить 0,4,2.
Потом с нуля номер телефона, спс, пин.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:29

  Ромасик написав:
Кащей написав:Ну, без фин.номера с одним паролем там много не наколядуешь.
Я тоже так думаю. Тем более у меня кредлимита нет.

А фин. номер, случайно, не на том же скомпроментированном аппарате, где этот подозрительный apk стоит? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:34

Re: izibank

moveton написав:
  Ромасик написав:
Кащей написав:Ну, без фин.номера с одним паролем там много не наколядуешь.
Я тоже так думаю. Тем более у меня кредлимита нет.

А фин. номер, случайно, не на том же скомпроментированном аппарате, где этот подозрительный apk стоит? :wink:
Вот это не дождетесь
Ромасик
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