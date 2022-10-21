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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:09
Ромасик написав:
Faceless написав:Ага, а потім в аплікуху з невідомого джерела передати логіни/паролі від ІБ, дуже розумно і обачно, що тут скажеш
Я вчора все оформив.
на кого- на админа того сайта Apksos ?
у него ж теперь все пароли, шифры и явки
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:35
Ну, без фин.номера с одним паролем там много не наколядуешь.
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Кащей
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:57
Ромасик написав: акет написав: ternofond написав:
Я поставив попередню версію додатка 0.4.2, так працює.
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать версию 0.4.2 ?
Гуглите izibank 0,4,2. У меня нашло на сайте Apksos. Ищите там древнюю версию 0,4,2, качаете. Возможно, потребуется снятие защиты с телефона.
Далее с гугл плей устанавливаете split apk и скармливаете ему скачанный zip с 0,4,2
При помощи его устанавливаете.
Установил версию 0.4.2 , но войти все равно не могу, пускает ввести пин код для входа, а дальше никакой реакции.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:52
Ну що, вже певно до понеділка? Працювати на вихідних - це якось не ізі. Тепер при виборі банки буде новий критерій - платформа телефону має співпадати з платформою власника/власниці банки. Інакше розробники будуть забивати на вас болта і нікого це не буде парити. Усім любителям дешевого долярчика терміново купити огризки.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:21
Кащей написав:Ну, без фин.номера с одним паролем там много не наколядуешь.
Я тоже так думаю. Тем более у меня кредлимита нет.
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Ромасик
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:26
акет написав: Ромасик написав:
Гуглите izibank 0,4,2. У меня нашло на сайте Apksos. Ищите там древнюю версию 0,4,2, качаете. Возможно, потребуется снятие защиты с телефона.
Далее с гугл плей устанавливаете split apk и скармливаете ему скачанный zip с 0,4,2
При помощи его устанавливаете.
Установил версию 0.4.2 , но войти все равно не могу, пускает ввести пин код для входа, а дальше никакой реакции.
Проверил сейчас, норм работает и по пальцу и по пину.
Вы же 0,4,4 удалили перед установкой? У меня по крайней мере без удаления не давало установить 0,4,2.
Потом с нуля номер телефона, спс, пин.
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Ромасик
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:29
Ромасик написав:
Кащей написав:Ну, без фин.номера с одним паролем там много не наколядуешь.
Я тоже так думаю. Тем более у меня кредлимита нет.
А фин. номер, случайно, не на том же скомпроментированном аппарате, где этот подозрительный apk стоит?
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moveton
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:34
moveton написав: Ромасик написав:
Кащей написав:Ну, без фин.номера с одним паролем там много не наколядуешь.
Я тоже так думаю. Тем более у меня кредлимита нет.
А фин. номер, случайно, не на том же скомпроментированном аппарате, где этот подозрительный apk стоит?
Вот это не дождетесь
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Ромасик
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