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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 21:30

Ці всі танці з оновленням застосунку, звичайно дуже цікаві, але чому банк так довго не вирішує це питання і не дає ніяких коментарів(фб, тг) по статусу проблеми?

Якби ще хоча б на гугл плей залили працюючу версію або був варіант інтернет банкінгу з браузера.

Не пам'ятаю, щоб якийсь інший банк так надовго блокував доступ до своїх функцій.
Electron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 21:32

Re: izibank

Electron написав:Ці всі танці з оновленням застосунку, звичайно дуже цікаві, але чому банк так довго не вирішує це питання і не дає ніяких коментарів(фб, тг) по статусу проблеми?

Якби ще хоча б на гугл плей залили працюючу версію або був варіант інтернет банкінгу з браузера.

Не пам'ятаю, щоб якийсь інший банк так надовго блокував доступ до своїх функцій.
Чого ніяких, в вайбер от написали
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:06

Re: izibank

акет написав:
  Ромасик написав:Проверил сейчас, норм работает и по пальцу и по пину.
Вы же 0,4,4 удалили перед установкой? У меня по крайней мере без удаления не давало установить 0,4,2.
Потом с нуля номер телефона, спс, пин.

ДА, версию 0.4.4 удалил, без этого не дает установить версию 0.4.2, после установки все по порядку: телефон, смс, пин.
Хз, тогда нужно еще что-то ломать методом тыка. Может другой аппарат попробовать.

Пока вы тут это, смотрю вчера между 16 и 20:00 было оформлено 130 депозитов (судя по номерам договоров). Так что не щелкайте
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:58

Роботу izibank припинено.
Що то за глюк? На вихідні потрібні гроші! :twisted:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 18:14

  AndriyQ написав:Роботу izibank припинено.
Що то за глюк? На вихідні потрібні гроші! :twisted:

Нельзя держать все деньги в одном месте. Изибанк отныне вычеркиваем из списка банков с свободным доступом к своим деньгам.
lara_08
 
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