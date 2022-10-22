izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 жов, 2022 21:30
Ці всі танці з оновленням застосунку, звичайно дуже цікаві, але чому банк так довго не вирішує це питання і не дає ніяких коментарів(фб, тг) по статусу проблеми?
Якби ще хоча б на гугл плей залили працюючу версію або був варіант інтернет банкінгу з браузера. Не пам'ятаю, щоб якийсь інший банк так надовго блокував доступ до своїх функцій.
Electron
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 21:32
Electron написав:Ці всі танці з оновленням застосунку, звичайно дуже цікаві, але чому банк так довго не вирішує це питання і не дає ніяких коментарів(фб, тг) по статусу проблеми? Якби ще хоча б на гугл плей залили працюючу версію або був варіант інтернет банкінгу з браузера. Не пам'ятаю, щоб якийсь інший банк так надовго блокував доступ до своїх функцій.
Чого ніяких, в вайбер от написали
Faceless
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:06
акет написав: Ромасик написав:
Проверил сейчас, норм работает и по пальцу и по пину.
Вы же 0,4,4 удалили перед установкой? У меня по крайней мере без удаления не давало установить 0,4,2.
Потом с нуля номер телефона, спс, пин.
ДА, версию 0.4.4 удалил, без этого не дает установить версию 0.4.2, после установки все по порядку: телефон, смс, пин.
Хз, тогда нужно еще что-то ломать методом тыка. Может другой аппарат попробовать.
Пока вы тут это, смотрю вчера между 16 и 20:00 было оформлено 130 депозитов (судя по номерам договоров). Так что не щелкайте
Ромасик
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Додано: Суб 22 жов, 2022 17:58
Роботу izibank припинено.
Що то за глюк? На вихідні потрібні гроші!
AndriyQ
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Додано: Суб 22 жов, 2022 18:14
AndriyQ написав:
Роботу izibank припинено.
Що то за глюк? На вихідні потрібні гроші!
Нельзя держать все деньги в одном месте. Изибанк отныне вычеркиваем из списка банков с свободным доступом к своим деньгам.
lara_08
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Додано: Суб 22 жов, 2022 20:16
AndriyQ написав:
Роботу izibank припинено.
Що то за глюк? На вихідні потрібні гроші!
https://t.me/tabfinance/593
klug
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Додано: Суб 22 жов, 2022 21:53
AndriyQ написав:
Роботу izibank припинено.
Що то за глюк? На вихідні потрібні гроші!
В плане "припинено"? Надолго? У меня приложение работает, конверт депо открывается. Карточкой чтоль не расплатиться?
moveton
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Додано: Суб 22 жов, 2022 22:05
moveton
Спробуйте оновити додаток.
(жарт)
novichok
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Додано: Суб 22 жов, 2022 22:09
klug написав:
https://t.me/tabfinance/593
Та ні, в мене в таких банках, де починають обмежувати доступ до коштів, гроші не затримуються, дякую!
AndriyQ
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