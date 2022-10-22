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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 жов, 2022 22:26
moveton написав: novichok написав:
Спробуйте оновити додаток.
(жарт)
У меня не для того автообновление приложений на любом девайсе сразу отключается, чтобы так делать
Но хотелось бы узнать в чём же прям остановка работы банка. Только выпуск одной глючной версии приложения на это не тянет.
Старая версия приложения работает же.
А на новой приходят пуши о карточных транзакциях, и карты работают
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Додано: Суб 22 жов, 2022 22:45
User253 написав: moveton написав: novichok написав:
Спробуйте оновити додаток.
(жарт)
У меня не для того автообновление приложений на любом девайсе сразу отключается, чтобы так делать
Но хотелось бы узнать в чём же прям остановка работы банка. Только выпуск одной глючной версии приложения на это не тянет.
Старая версия приложения работает же.
А на новой приходят пуши о карточных транзакциях, и карты работают
Если у человека деньги на депозите до востребования Заначка, то при неработающем приложении у него нет доступа к деньгам.
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lara_08
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Додано: Суб 22 жов, 2022 22:51
lara_08 написав:
Если у человека деньги на депозите до востребования Заначка, то при неработающем приложении у него нет доступа к деньгам.
Это понятно, и с этим никто не спорит.
Я хотел сказать, что не работает именно приложение (текущая версия), а не сам банк
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Додано: Суб 22 жов, 2022 23:21
moveton написав: AndriyQ написав:
Роботу izibank припинено.
Що то за глюк? На вихідні потрібні гроші!
В плане "припинено"? Надолго?
Системне повідомлення Android таке, коли виникає помилка при роботі застосунку. На скільки припинено Android знати не може.
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