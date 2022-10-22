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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:26

  moveton написав:
  novichok написав:Спробуйте оновити додаток. :wink: (жарт)

У меня не для того автообновление приложений на любом девайсе сразу отключается, чтобы так делать :P Но хотелось бы узнать в чём же прям остановка работы банка. Только выпуск одной глючной версии приложения на это не тянет.

Старая версия приложения работает же.
А на новой приходят пуши о карточных транзакциях, и карты работают
User253
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:45

  User253 написав:
  moveton написав:
  novichok написав:Спробуйте оновити додаток. :wink: (жарт)

У меня не для того автообновление приложений на любом девайсе сразу отключается, чтобы так делать :P Но хотелось бы узнать в чём же прям остановка работы банка. Только выпуск одной глючной версии приложения на это не тянет.

Старая версия приложения работает же.
А на новой приходят пуши о карточных транзакциях, и карты работают

Если у человека деньги на депозите до востребования Заначка, то при неработающем приложении у него нет доступа к деньгам.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:51

  lara_08 написав:Если у человека деньги на депозите до востребования Заначка, то при неработающем приложении у него нет доступа к деньгам.

Это понятно, и с этим никто не спорит.
Я хотел сказать, что не работает именно приложение (текущая версия), а не сам банк
User253
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 23:21

  moveton написав:
  AndriyQ написав:Роботу izibank припинено.
Що то за глюк? На вихідні потрібні гроші! :twisted:

В плане "припинено"? Надолго?

Системне повідомлення Android таке, коли виникає помилка при роботі застосунку. На скільки припинено Android знати не може.
klug
 
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  #<1 ... 190191192193
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