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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 жов, 2022 22:26
moveton написав: novichok написав:
Спробуйте оновити додаток.
(жарт)
У меня не для того автообновление приложений на любом девайсе сразу отключается, чтобы так делать
Но хотелось бы узнать в чём же прям остановка работы банка. Только выпуск одной глючной версии приложения на это не тянет.
Старая версия приложения работает же.
А на новой приходят пуши о карточных транзакциях, и карты работают
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Додано: Суб 22 жов, 2022 22:45
User253 написав: moveton написав: novichok написав:
Спробуйте оновити додаток.
(жарт)
У меня не для того автообновление приложений на любом девайсе сразу отключается, чтобы так делать
Но хотелось бы узнать в чём же прям остановка работы банка. Только выпуск одной глючной версии приложения на это не тянет.
Старая версия приложения работает же.
А на новой приходят пуши о карточных транзакциях, и карты работают
Если у человека деньги на депозите до востребования Заначка, то при неработающем приложении у него нет доступа к деньгам.
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lara_08
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Додано: Суб 22 жов, 2022 22:51
lara_08 написав:
Если у человека деньги на депозите до востребования Заначка, то при неработающем приложении у него нет доступа к деньгам.
Это понятно, и с этим никто не спорит.
Я хотел сказать, что не работает именно приложение (текущая версия), а не сам банк
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Додано: Суб 22 жов, 2022 23:21
moveton написав: AndriyQ написав:
Роботу izibank припинено.
Що то за глюк? На вихідні потрібні гроші!
В плане "припинено"? Надолго?
Системне повідомлення Android таке, коли виникає помилка при роботі застосунку. На скільки припинено Android знати не може.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:24
Ну що, вихідні ізя витримала без того, щоб перепрацювати. Піднімаємо планку їх пофігізму до кінця місяця.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:36
klug написав:
Ну що, вихідні ізя витримала без того, щоб перепрацювати. Піднімаємо планку їх пофігізму до кінця місяця.
Совісті ні на йоту. Шо тяжко відкотити реліз. Тупі якісь
Це мені шо, самому апк-ку шукати?
Ну я то знайду, а вони мене як повертати будуть? Жопорукі якісь
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Додано: Нед 23 жов, 2022 23:12
Тим часом відділ izi-розробки:
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:47
кажуть шо вже виправили, чекаємо релізу версії зі сторони Play Market'у. Сьогодні ще почекаю. Проте, Ганьба для банка який не може вирішити питання роботи свого банківського застосунку за кілька годин!
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:18
чи можна перевипустити картку онлайн?
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Додано: Пон 24 жов, 2022 10:56
7kvdw166, у властивостях картки є пункт щодо її перевипуску. Якщо картку перевипустити на цифрову (віртуальну), то вона одразу стане доступною для користування і це безкоштовно.
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