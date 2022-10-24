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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:26

  moveton написав:
  novichok написав:Спробуйте оновити додаток. :wink: (жарт)

У меня не для того автообновление приложений на любом девайсе сразу отключается, чтобы так делать :P Но хотелось бы узнать в чём же прям остановка работы банка. Только выпуск одной глючной версии приложения на это не тянет.

Старая версия приложения работает же.
А на новой приходят пуши о карточных транзакциях, и карты работают
User253
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:45

  User253 написав:
  moveton написав:
  novichok написав:Спробуйте оновити додаток. :wink: (жарт)

У меня не для того автообновление приложений на любом девайсе сразу отключается, чтобы так делать :P Но хотелось бы узнать в чём же прям остановка работы банка. Только выпуск одной глючной версии приложения на это не тянет.

Старая версия приложения работает же.
А на новой приходят пуши о карточных транзакциях, и карты работают

Если у человека деньги на депозите до востребования Заначка, то при неработающем приложении у него нет доступа к деньгам.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:51

  lara_08 написав:Если у человека деньги на депозите до востребования Заначка, то при неработающем приложении у него нет доступа к деньгам.

Это понятно, и с этим никто не спорит.
Я хотел сказать, что не работает именно приложение (текущая версия), а не сам банк
User253
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 23:21

  moveton написав:
  AndriyQ написав:Роботу izibank припинено.
Що то за глюк? На вихідні потрібні гроші! :twisted:

В плане "припинено"? Надолго?

Системне повідомлення Android таке, коли виникає помилка при роботі застосунку. На скільки припинено Android знати не може.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:24

Ну що, вихідні ізя витримала без того, щоб перепрацювати. Піднімаємо планку їх пофігізму до кінця місяця.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:36

  klug написав:Ну що, вихідні ізя витримала без того, щоб перепрацювати. Піднімаємо планку їх пофігізму до кінця місяця.

Совісті ні на йоту. Шо тяжко відкотити реліз. Тупі якісь :evil:
Це мені шо, самому апк-ку шукати?
Ну я то знайду, а вони мене як повертати будуть? Жопорукі якісь :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 23:12

Тим часом відділ izi-розробки:
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:47

Re: izibank

кажуть шо вже виправили, чекаємо релізу версії зі сторони Play Market'у. Сьогодні ще почекаю. Проте, Ганьба для банка який не може вирішити питання роботи свого банківського застосунку за кілька годин!
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:18

чи можна перевипустити картку онлайн?

чи можна перевипустити картку онлайн?
7kvdw166
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:56

Re: izibank

7kvdw166, у властивостях картки є пункт щодо її перевипуску. Якщо картку перевипустити на цифрову (віртуальну), то вона одразу стане доступною для користування і це безкоштовно.
Howl
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  #<1 ... 190191192193
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