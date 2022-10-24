Анна Тігіпко: Де зберігати кошти під час війни!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 14:15
Классная насмешка над клиентами:
Анна Тігіпко: Де зберігати кошти під час війни!
Додано: Пон 24 жов, 2022 14:44
гейФон же не зачепило - у неї все працює.
Додано: Пон 24 жов, 2022 17:47
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:01
Re: izibank
Така бабьонка геть нічого. Майбутня міністерка фанансів або нбу.
Пс. Цитата:
По завершенню терміну вкладу, кошти можна отримати на свою картку або готівкою в будь-якому відділені Таскомбанку.
Ппс. На ламаному андроїді теж все гарно працює. Не розумію, чому всі скаржаться.
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:06
Ну у меня то есть, только что зашел в приложуху
всё работает
приходят уведомления о покупках, начисляется кишмиш
Не отправлял, правда ничего
Сейчас попробую
может, зависит от версии?
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:08
В исполком пришла жалоба: "Напротив моего окна женская баня. Мне все видно и это отвлекает меня и вообще действует на мой моральный облик. Прошу предоставить мне новую квартиру". Приехала комиссия, смотрят в окно.
— Ну и что? Ничего не видно!
— А вы на шкаф залезьте!
— Ну, залез, — говорит представитель, — все равно не видно!
— Двигайтесь левее...
— Все равно не видно!
— Еще левее!
Тут представитель двигается и падает с края шкафа.
— Вот видите! А я так целый день!
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28
А почему банк не может выложить работающую версию приложения в плеймаркет? Гугл ввёл санкции или забанил чтоли?
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