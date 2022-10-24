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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 192193194195>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:15

Классная насмешка над клиентами:
https://minfin.com.ua/ua/2022/10/24/94270087/#
Анна Тігіпко: Де зберігати кошти під час війни!
joik
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:44

  joik написав:Классная насмешка над клиентами:
https://minfin.com.ua/ua/2022/10/24/94270087/#
Анна Тігіпко: Де зберігати кошти під час війни!

гейФон же не зачепило - у неї все працює.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:42

Изя выложил на свой странице работающий apk.
Ну хоть так
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:44

а че не работает собственно?
Не толкается p2p?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:47

  emeta написав:а че не работает собственно?
Не толкается p2p?

Якщо ви маєте на своєму смартфоні цей додаток,не виникали б питання! Не працює, взагалі
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:01

Re: izibank

joik написав:Классная насмешка над клиентами:
https://minfin.com.ua/ua/2022/10/24/94270087/#
Анна Тігіпко: Де зберігати кошти під час війни!


Така бабьонка геть нічого. Майбутня міністерка фанансів або нбу.

Пс. Цитата:
По завершенню терміну вкладу, кошти можна отримати на свою картку або готівкою в будь-якому відділені Таскомбанку.

Ппс. На ламаному андроїді теж все гарно працює. Не розумію, чому всі скаржаться.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:06

  sens написав:
  emeta написав:а че не работает собственно?
Не толкается p2p?

Якщо ви маєте на своєму смартфоні цей додаток,не виникали б питання! Не працює, взагалі



Ну у меня то есть, только что зашел в приложуху
всё работает
приходят уведомления о покупках, начисляется кишмиш
Не отправлял, правда ничего
Сейчас попробую
может, зависит от версии?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:08

  Ромасик написав:Ппс. На ламаному андроїді теж все гарно працює. Не розумію, чому всі скаржаться.

В исполком пришла жалоба: "Напротив моего окна женская баня. Мне все видно и это отвлекает меня и вообще действует на мой моральный облик. Прошу предоставить мне новую квартиру". Приехала комиссия, смотрят в окно.
— Ну и что? Ничего не видно!
— А вы на шкаф залезьте!
— Ну, залез, — говорит представитель, — все равно не видно!
— Двигайтесь левее...
— Все равно не видно!
— Еще левее!
Тут представитель двигается и падает с края шкафа.
— Вот видите! А я так целый день!
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28

А почему банк не может выложить работающую версию приложения в плеймаркет? Гугл ввёл санкции или забанил чтоли?
User253
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:58

  User253 написав:А почему банк не может выложить работающую версию приложения в плеймаркет? Гугл ввёл санкции или забанил чтоли?

Вони з 18-го числа навіть оновлення відкликати не осилили, уявіть якої складності задача залити нову версію.
klug
 
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