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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 192193194195

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:04

  klug написав:
  User253 написав:А почему банк не может выложить работающую версию приложения в плеймаркет? Гугл ввёл санкции или забанил чтоли?

Вони з 18-го числа навіть оновлення відкликати не осилили, уявіть якої складності задача залити нову версію.

Так можно было вернуть старую.
Тем более у них есть работающая версия, которую они предлагают скачать с их сайта (рассылка в вайбере)
User253
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:21

Re: izibank

Рабочая версия приложения:
https://izibank.com.ua/files/apk/app-gms-release.apk
Скачиваем и ставим :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:21

  emeta написав:
  sens написав:
  emeta написав:а че не работает собственно?
Не толкается p2p?

Якщо ви маєте на своєму смартфоні цей додаток,не виникали б питання! Не працює, взагалі



Ну у меня то есть, только что зашел в приложуху
всё работает
приходят уведомления о покупках, начисляется кишмиш
Не отправлял, правда ничего
Сейчас попробую
может, зависит от версии?

утром работало,заходил.Пришло в обед в вайбере про их апк,сейчас уже сразу вылетает на старте.Подожду стабильную обнову,все равно там 0,00
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:05

Re: izibank

ВIВ написав:Рабочая версия приложения:
https://izibank.com.ua/files/apk/app-gms-release.apk
Скачиваем и ставим :)
Анютины ламеры наконец проснулись
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:24

  User253 написав:
  klug написав:
  User253 написав:А почему банк не может выложить работающую версию приложения в плеймаркет? Гугл ввёл санкции или забанил чтоли?

Вони з 18-го числа навіть оновлення відкликати не осилили, уявіть якої складності задача залити нову версію.

Так можно было вернуть старую.
Тем более у них есть работающая версия, которую они предлагают скачать с их сайта (рассылка в вайбере)

Відкликати оновлення = поверненню старої, при чому без перезаливу. 6 днів вони не могли знайти кнопку в інтерфейсі PlayMarket.
klug
 
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