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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 19:04
klug написав: User253 написав:
А почему банк не может выложить работающую версию приложения в плеймаркет? Гугл ввёл санкции или забанил чтоли?
Вони з 18-го числа навіть оновлення відкликати не осилили, уявіть якої складності задача залити нову версію.
Так можно было вернуть старую.
Тем более у них есть работающая версия, которую они предлагают скачать с их сайта (рассылка в вайбере)
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Додано: Пон 24 жов, 2022 19:21
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Додано: Пон 24 жов, 2022 19:21
emeta написав: sens написав: emeta написав:
а че не работает собственно?
Не толкается p2p?
Якщо ви маєте на своєму смартфоні цей додаток,не виникали б питання! Не працює, взагалі
Ну у меня то есть, только что зашел в приложуху
всё работает
приходят уведомления о покупках, начисляется кишмиш
Не отправлял, правда ничего
Сейчас попробую
может, зависит от версии?
утром работало,заходил.Пришло в обед в вайбере про их апк,сейчас уже сразу вылетает на старте.Подожду стабильную обнову,все равно там 0,00
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Додано: Пон 24 жов, 2022 20:05
Анютины ламеры наконец проснулись
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Додано: Пон 24 жов, 2022 20:24
User253 написав: klug написав: User253 написав:
А почему банк не может выложить работающую версию приложения в плеймаркет? Гугл ввёл санкции или забанил чтоли?
Вони з 18-го числа навіть оновлення відкликати не осилили, уявіть якої складності задача залити нову версію.
Так можно было вернуть старую.
Тем более у них есть работающая версия, которую они предлагают скачать с их сайта (рассылка в вайбере)
Відкликати оновлення = поверненню старої, при чому без перезаливу. 6 днів вони не могли знайти кнопку в інтерфейсі PlayMarket.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 15:54
Рейтинг у PlayMarket 1,6 - це авансом чи як?
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klug
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:08
klug написав:
Рейтинг у PlayMarket 1,6 - це авансом чи як?
А що вже є нова версія додатка?
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joik
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:20
joik написав: klug написав:
Рейтинг у PlayMarket 1,6 - це авансом чи як?
А що вже є нова версія додатка?
Нет. Только с сайта можно скачать старую.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 17:31
joik написав: klug написав:
Рейтинг у PlayMarket 1,6 - це авансом чи як?
А що вже є нова версія додатка?
У тому-то і прикол, що ні, а рейтинг усе ще високий
Що характерно, iOS не сильно обігнав - у AopStore - 2,1 і це при тому, що там нічого не ламалось.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 09:59
В Google Play уже начали раскатывать версию 0.4.7, в которой исправили проблему с вылетом приложения на платформе Android.
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