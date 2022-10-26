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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 12:40
Наконец установил старую версию через файл из сайта, смартфон правда ругался по безопасности, мол скачаный файл небезопасный и доступ к смартфону с риском, но деньги на заначке были нужны срочно. Выхода не было, позарился на 10%. И да, версия заработала сделал вывод из Заначки все, что нужно было. Для себя уже определил риск по свободным деньгам: мобильное приложение не дает полной уверенности в срочном использовании денег. Это ситуация приводит к старом доброму кешу. Как бы мир не стремился к цифровым активам и интернетам, кеш под матрасом или в стеклянной банке всегда при тебе!Все таки этот судья, который прятал деньги в стеклянной банке оказался прав - кеш наше все!
Додано: Сер 26 жов, 2022 13:08
Re: izibank
То просто в матрас еще прилетов не было и домушников.
Додано: Сер 26 жов, 2022 13:24
Так, насколько я понимаю, этот сбой на андроиде не связан с военными действиями, и это не баг какой то, полностью не рабочий функционал, и с 18 октября по сей день нет новой версии. Это и есть риск!
Додано: Сер 26 жов, 2022 13:47
Это не про мобильное приложение. Это старый добрый выбор между кэшем и деньгами в банке (не стеклянный), которому столько же столетий, сколько существуют банки. В каждом варианте свою плюсы и минусы. Поэтому только диверсифицирировать. Поэтому, наученный опытом, я в магазин за хлебом хожу со смартфоном, карточками минимум трёх банков и котлетой кэша (хорошо хоть пока достаточно только гривневого). А шо делать? Жизнь такой.
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