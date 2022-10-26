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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:40

Наконец установил старую версию через файл из сайта, смартфон правда ругался по безопасности, мол скачаный файл небезопасный и доступ к смартфону с риском, но деньги на заначке были нужны срочно. Выхода не было, позарился на 10%. И да, версия заработала сделал вывод из Заначки все, что нужно было. Для себя уже определил риск по свободным деньгам: мобильное приложение не дает полной уверенности в срочном использовании денег. Это ситуация приводит к старом доброму кешу. Как бы мир не стремился к цифровым активам и интернетам, кеш под матрасом или в стеклянной банке всегда при тебе!Все таки этот судья, который прятал деньги в стеклянной банке оказался прав - кеш наше все!
joik
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:08

Re: izibank

joik написав: Это ситуация приводит к старом доброму кешу. Как бы мир не стремился к цифровым активам и интернетам, кеш под матрасом или в стеклянной банке всегда при тебе!Все таки этот судья, который прятал деньги в стеклянной банке оказался прав - кеш наше все!

То просто в матрас еще прилетов не было и домушников.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:24

  Ромасик написав:
joik написав: Это ситуация приводит к старом доброму кешу. Как бы мир не стремился к цифровым активам и интернетам, кеш под матрасом или в стеклянной банке всегда при тебе!Все таки этот судья, который прятал деньги в стеклянной банке оказался прав - кеш наше все!

То просто в матрас еще прилетов не было и домушников.


Так, насколько я понимаю, этот сбой на андроиде не связан с военными действиями, и это не баг какой то, полностью не рабочий функционал, и с 18 октября по сей день нет новой версии. Это и есть риск!
joik
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:47

  joik написав:мобильное приложение не дает полной уверенности в срочном использовании денег. Это ситуация приводит к старом доброму кешу.

Это не про мобильное приложение. Это старый добрый выбор между кэшем и деньгами в банке (не стеклянный), которому столько же столетий, сколько существуют банки. В каждом варианте свою плюсы и минусы. Поэтому только диверсифицирировать. Поэтому, наученный опытом, я в магазин за хлебом хожу со смартфоном, карточками минимум трёх банков и котлетой кэша (хорошо хоть пока достаточно только гривневого). А шо делать? Жизнь такой.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:43

  moveton написав:
  joik написав:мобильное приложение не дает полной уверенности в срочном использовании денег. Это ситуация приводит к старом доброму кешу.

Это не про мобильное приложение. Это старый добрый выбор между кэшем и деньгами в банке (не стеклянный), которому столько же столетий, сколько существуют банки. В каждом варианте свою плюсы и минусы. Поэтому только диверсифицирировать. Поэтому, наученный опытом, я в магазин за хлебом хожу со смартфоном, карточками минимум трёх банков и котлетой кэша (хорошо хоть пока достаточно только гривневого). А шо делать? Жизнь такой.
немає напруги і магазин не працює
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:00

  sens написав:немає напруги і магазин не працює

И это тоже. Хотя куда чаще (сейчас часами каждый день): объявили тревогу и поэтому магазин не работает. Электричество пока ещё более-менее подаётся. Но тут даже магазины диверсифицировать бесполезно: при тревоге закрываются все.
moveton
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  #<1 ... 193194195196
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