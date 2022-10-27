Додано: Сер 26 жов, 2022 12:40

Наконец установил старую версию через файл из сайта, смартфон правда ругался по безопасности, мол скачаный файл небезопасный и доступ к смартфону с риском, но деньги на заначке были нужны срочно. Выхода не было, позарился на 10%. И да, версия заработала сделал вывод из Заначки все, что нужно было. Для себя уже определил риск по свободным деньгам: мобильное приложение не дает полной уверенности в срочном использовании денег. Это ситуация приводит к старом доброму кешу. Как бы мир не стремился к цифровым активам и интернетам, кеш под матрасом или в стеклянной банке всегда при тебе!Все таки этот судья, который прятал деньги в стеклянной банке оказался прав - кеш наше все!